Pourquoi le Mac Studio M1 Ultra pèse 1 kg de plus que le M1 Max

Hier à 20:45

Mac

Medhi Naitmazi

C'était LA surprise de l'évènement Apple d'hier, la dernière puce de la famille M1, le processeur M1 Ultra. Pour l'instant, cette puce ne sera disponible que pour le tout nouveau Mac Studio - un ordinateur de bureau situé entre le Mac mini et le Mac Pro. En attendant les premières livraisons prévues le 18 mars, en regardant de plus près les spécifications de ce nouvel appareil, on peut constater que la version du Mac Studio équipée de la puce M1 Ultra pèse un kilo de plus que la version M1 Max. Et Apple vient d'expliquer pourquoi.

Qu'est ce qui pèse aussi lourd dans le Mac Studio M1 Ultra

Dans un courriel adressé à The Verge, Apple a expliqué que les deux puces M1 Max ne constituent pas à elles seules le kilo supplémentaire (900 grammes précisément) rapporté sur la fiche technique. Un porte-parole a déclaré à nos confrères :

Ils ont la même alimentation de 370W. Le poids supplémentaire est dû au fait que M1 Ultra a un module thermique en cuivre plus grand, alors que M1 Max a un dissipateur thermique en aluminium.

Cela signifie seulement que le M1 Ultra utilise un métal plus lourd dans son dissipateur thermique. Il faut savoir qu'à température ambiante, le cuivre pèse 8,96 grammes par centimètre cube, alors que l'aluminium pèse 2,70 grammes. Cela signifie que, si la conception des dissipateurs est exactement la même, la version en cuivre serait plus de trois fois plus lourde que celle en aluminium.



Voici les dimensions du Mac Studio :

Hauteur : 9,5 cm

9,5 cm Largeur : 19,7 cm

19,7 cm Profondeur : 19,7 cm

19,7 cm Poids (M1 Max) : 2,7 kg

2,7 kg Poids (M1 Ultra) : 3,6 kg

Le cuivre a tendance à être plus largement utilisé dans les applications hautes performances. Le cuivre, étant plus dense, possède une masse thermique et une conductivité supérieures à celles de l'aluminium, ce qui lui permet de retenir davantage de chaleur et de la déplacer plus rapidement. C'est pourquoi il n'est pas rare que les dissipateurs de chaleur pour PC utilisent une plaque de cuivre directement au-dessus de l'unité centrale. Apple sait qu'en plaçant deux puces M1 Max côte à côte (pour créer la M1 Ultra), la chaleur sera beaucoup plus importante, c'est pourquoi elle a créé un dissipateur tout aussi performant pour lutter contre ce phénomène.



Le M1 Ultra possède un processeur à 20 cœurs qui offre 16 cœurs à haute performance et 4 cœurs à haute efficacité. Avec un moteur neuronal de 32 cœurs, il peut effectuer 22 trillions d'opérations par seconde, et avec un GPU de 64 cœurs, il est huit fois plus rapide que la puce M1 introduite en 2020. De plus, le M1 Ultra a été capable de battre le Mac Pro d'Intel à 28 cœurs dans son score Geekbench.