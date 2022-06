iPadOS 16 : une toute nouvelle interface multitâche se confirme

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir



Il ne nous reste plus que 4 jours avant l'événement tant attendu... La WWDC 2022 qui présentera toutes les nouveautés logicielles qui seront disponibles pour les clients Apple à la rentrée. Alors que les rumeurs ont révélé quelques innovations à venir, une information se précise à propos du multitâche d'iPadOS 16, de gros changements vont avoir lieu !

Un multitâche complètement repensé pour le bonheur des utilisateurs d'iPad

Il l'avait confirmé la semaine dernière avec une beaucoup d’hésitation, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg revient aujourd'hui avec plus de certitude. Selon lui, tout ce qui a été dit la semaine dernière à propos du multitâche d'iPadOS 16 verra bien le jour.

Pour rappel, Gurman avait annoncé qu'Apple offrirait une toute nouvelle approche du multitâche sur iPad, à commencer par le basculement entre les apps, celui-ci est décrit comme plus simple et plus rapide. Les utilisateurs devraient également bénéficier d'une meilleure visibilité sur les applications qui sont ouvertes en temps réel.



Toutefois, ce n'est rien à côté du changement de taille que prépare Apple... Le géant californien proposerait un multitâche avec des fenêtres d'applications redimensionnables. L'utilisateur aura une totale liberté sur ce qu'il voudra mettre en avant et sur ce qu'il désirera mettre en second plan dans son multitâche.

Le multitâche d'iPadOS 16 devrait ressembler à une expérience de type macOS, cependant Apple ne cherchera pas à faire un copier/coller puisque l'entreprise considère toujours que macOS et iPadOS doivent rester distinct.



Mark Gurman rappelle que l'iPad est pris très au sérieux chez Apple, la tablette représente 9% des ventes annuelles, ce qui signifie plusieurs milliards de dollars. On a pu le constater lors des derniers résultats financiers publiés à chaque fin de trimestre, l'iPad est en constante croissance, en partie grâce à la disponibilité de modèles pour tous les budgets.



Selon le journaliste, iPadOS 16 pourrait faire un bond phénoménal pour les professionnels :

Les utilisateurs professionnels de l'appareil ont réclamé une interface qui ressemble plus à une expérience d'ordinateur portable. Le matériel de l'iPad, qui comprend maintenant la même puce M1 que certains ordinateurs portables d'Apple, est devenu de plus en plus puissant et, à certains égards, le logiciel n'a pas suivi.

Les évolutions d'iPadOS 16 seront dévoilées lors de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2022 le 6 juin 2022 dès 19h00 (heure française). Apple présentera iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16.

À la question "est-ce qu'il y aura des annonces matérielles ?", pour le moment, les rumeurs sont incapables de confirmer avec assurances qu'Apple renouvellera un produit déjà existant ou présentera un nouveau produit. Rappelons quand même que la WWDC est un rendez-vous pour les développeurs et qu'elle est censée se concentrer exclusivement sur les logiciels et systèmes d'exploitation.



Source