Comment Apple a surmonté sa culture du secret pour créer les AirPods Pro

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Alors que les AirPods Pro ont nécessité plusieurs années de développement avant leur lancement en 2019, Apple a été poussé par une petite équipe de responsables des ressources humaines à adopter une atmosphère de travail plus transparente et moins cloisonnée pour les employés, en rupture avec la culture de travail ultra secrète et en silo qui conduit à la plupart des produits de l'entreprise.

Une nouvelle façon de travailler chez Apple

La révélation provient d'un article sur Fast Company signé Chris Deaver, un ancien responsable RH d'Apple qui a travaillé dans l'entreprise de 2015 à 2019. Dans le long billet, Deaver décrit, comme on le sait, la culture stricte d'Apple en matière de secret et de confidentialité des produits. Les employés travaillant sur des appareils comme le Mac ou l'iPad n'ont aucun aperçu de ce que font les équipes travaillant sur l'iPhone ou d'autres produits, ce qui crée un grand sentiment d'exclusion pour certains employés. Au sein même d'une équipe produit, il est rare que les employés aient la vision d'ensemble.



Cette culture du secret d'Apple et du confinement de l'information a souvent laissé les salariés travaillant sur différents produits et disciplines dans des dilemmes inconfortables, ne sachant pas à qui ils peuvent parler et à qui ils doivent cacher des secrets par crainte de sanctions légales ou professionnelles. "Comment puis-je fonctionner ainsi ? Si je ne peux partager des informations qu'avec certaines personnes, comment savoir qui et quand ? Je ne veux pas finir licencié ou en prison", cite Deaver qui cite les propos d'un employé lors de son passage dans l'entreprise.



Au-delà des dilemmes personnels, la culture du secret a également provoqué des frictions entre les équipes de l'entreprise. Deaver décrit son rôle au sein du département des ressources humaines comme étant de devoir gérer les conflits internes, qui, selon lui, provenaient souvent de plaintes de "cette équipe qui ne partageait pas".



Deaver, aux côtés d'un ami d'affaires proche, Ian Clawson, a conçu une petite équipe d'experts en RH et de partenaires pour réfléchir à une nouvelle façon plus transparente pour les équipes d'Apple de travailler, qui entraînerait moins de frictions pendant le développement des produits. M. Deaver a déclaré qu'il avait été inspiré par son expérience en ayant assisté au développement des AirPods originaux, qui auraient laissé le personnel épuisé et frustré.

Les équipes innovaient pendant des mois dans des silos pour finalement converger dans la onzième heure avant le lancement, se retrouvant dans des réunions quotidiennes de cinq ou six heures, causant d'énormes frictions et un épuisement. Les gens étaient frustrés. Ils voulaient partir ou "ne plus jamais travailler avec cette personne".



Comment Apple aurait-elle pu éviter les turbulences internes auxquelles nous avons été confrontés lors du développement des AirPods ? Comment les cultures prennent-elles la forme qu'elles prennent ? Ces questions et les sessions inspirées avec Ian m'ont amené à former un mini braintrust chez Apple. En tant que petit groupe de partenaires RH, nous avons commencé à explorer ces questions en nous intéressant à la culture d'Apple.

Le brainstorming de cette équipe a finalement conduit Apple à adopter une culture de travail plus transparente et collaborative pour les AirPods Pro. Au lieu que des groupes distincts travaillent en silos, sur les mêmes produits mais sans pouvoir communiquer ou travailler ensemble, Apple a opté pour un flux de travail ouvert et fluide pour les AirPods Pro. Une approche plus "normale" en somme.

Les équipes ont convergé avec les leaders qui sont devenus plus ouverts, plus connectés et qui ont favorisé une collaboration de meilleure qualité que jamais auparavant. Nous avons passé du temps à coacher, à collaborer et à influencer les principaux dirigeants et ingénieurs à l'origine de la prochaine frontière des AirPods. Il en est ressorti un braintrust qui, grâce à des sessions régulières, à l'ouverture et à la connexion, a donné naissance à des AirPods Pro incroyablement performants et antibruit. C'était un témoignage de l'innovation, mais aussi du pouvoir du partage. Oui, le partage pouvait se faire dans le contexte du secret.

La nouvelle culture a été baptisée en interne "Different Together", un jeu de mots sur la campagne emblématique d'Apple "Think Different". Une partie de la priorité d'Apple dans le maintien du secret consiste à empêcher les fuites et les rumeurs sur ce sur quoi l'entreprise travaille.

Quelle sera la prochaine étape de la culture d'Apple ? Qui sait ? Mais l'entreprise se dirige vers un avenir où elle est bien mieux préparée à innover avec des équipes de braintrusting co-créatives, même dans des contextes difficiles comme les effectifs distribués résultant du COVID-19. Apple peut désormais continuer à innover avec une confiance collective, car "Différents ensemble" signifie désormais que la culture d'Apple fait la différence ensemble. Rétrospectivement, pendant cette période chez Apple (que nous considérons comme notre "test bêta" pour déchiffrer le code de la transformation de la culture), nous pensions que la cocréation pouvait être appliquée à n'importe quel domaine. Aujourd'hui, nous avons fait un zoom arrière pour poser les questions suivantes : Comment une entreprise peut-elle transformer sa culture (surtout si beaucoup de choses fonctionnent déjà) ? Comment se défaire des normes culturelles qui les empêchent de façonner l'avenir au niveau supérieur ?

Comme Deaver tente de le prouver, Apple peut être à la fois secret et collaboratif, pour aboutir à une réussite comme les AirPods Pro. Il est en revanche vrai que les fuites étaient assez nombreuses sur le sujet, nous avions publié le design des écouteurs avant leur sortie. Pas certain que le futur casque de réalité mixte ou l'Apple Car soient logés à la même enseigne.