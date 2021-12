Un nouveau concept pour le casque de réalité mixte d'Apple

Hier à 20:12 (Màj hier à 20:12)

Accessoires Apple

Guillaume Gabriel

À quoi ressemblera le casque de réalité mixte que proposera Apple dans les prochains mois ? On se le demande, et pour le moment, on ne peut que se l'imaginer... Cependant, certains peuvent aller plus loin que de l'avoir en tête en donnant vie à leurs songes grâce à leur talent de graphiste.

C'est ce qu'a fait Ian Zelbo, un créateur de concepts de génie, qui vient de publier un rendu de son "Apple View". Et on pourrait être proche du produit final, puisque ce dernier s'est servi des informations données par The Information plus tôt cette année.

Ian Zelbo donne vie à son Apple View

Ian Zelbo a fait du beau travail en publiant son concept du casque de réalité mixte d'Apple dont on ignore encore le nom. Et il faut bien dire qu'en piochant dans les différentes informations publiées ces derniers mois, on se rapproche du design du produit final.



Selon les dernières rumeurs, Apple prévoit de dévoiler son casque à la fin de 2022, peut-être en même temps que les prochains iPhone. Le casque a été fabriqué dans le même aluminium argenté que les AirPods Max avec un coussinet en maille pour les yeux, tout en piochant fermoir circulaire en métal de l'Apple Watch.



Qu'en pensez-vous ?