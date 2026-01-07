Logi Options+ est bloqué sur votre Mac ? Logitech donne la solution

Les utilisateurs de souris et claviers Logitech sur Mac ont vécu une journée particulièrement frustrante hier. Leurs périphériques ont brutalement cessé de fonctionner normalement, les ramenant à une configuration basique sans leurs réglages personnalisés. La cause ? Une négligence assez gênante de la part du fabricant suisse.

Un certificat expiré qui paralyse tout

Logitech a tout simplement laissé expirer son certificat développeur Apple, ce document numérique indispensable qui permet à macOS de vérifier l'authenticité des applications. Sans cette signature valide, le système d'exploitation refuse d'exécuter les logiciels concernés par mesure de sécurité. Résultat : les applications Logi Options+ et G HUB sont devenues inutilisables, enfermées dans une boucle de démarrage infinie pour certains utilisateurs.

Les conséquences ont été immédiates pour les propriétaires de périphériques comme la populaire MX Anywhere 3S ou les claviers MX Keys. Fini les gestes personnalisés, les boutons programmés ou le sens de défilement ajusté. Tout est revenu aux paramètres d'usine, laissant des milliers d'utilisateurs démunis. Le subreddit dédié à Logitech a rapidement été inondé de témoignages d'utilisateurs mécontents. De notre côté, on a également été touchés par ce bug.

Une solution manuelle nécessaire

L'ironie de la situation est que l'expiration du certificat a également empêché les mises à jour automatiques de fonctionner, puisque le logiciel ne se lançait pas du tout Logitech a donc publié un correctif que les utilisateurs doivent installer manuellement en téléchargeant directement depuis leur site de support. Il suffit de réinstaller le logiciel sans supprimer l'ancien de votre Mac, et tout fonctionnera en quelques secondes. La bonne nouvelle : les réglages personnalisés n'ont pas été perdus et sont restaurés après l'installation du patch.

Le fabricant a reconnu sa responsabilité sans détour, qualifiant cette erreur d'"inexcusable" sur Reddit. Le correctif est disponible pour macOS 13 Ventura jusqu'à macOS 26 Tahoe, tandis que les versions plus anciennes devront patienter.