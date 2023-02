Promo sur la souris Logitech MX Master 3S compatible Mac, iPad et PC !

Si vous travaillez ou jouez sur Mac, PC ou iPad, il vous faut absolument une souris performante. Alors qu'Apple a abandonné le marché avec sa vieillissante Magic Mouse, Logitech rafle tout sur son passage grâce à une vaste gamme de grande qualité. L'un des modèles phares n'est autre que la MX 3S, probablement la meilleure en 2023. Et ça, c'était avant la promotion que nous avons dégotée !

La meilleure souris à petit prix

Découvrez la MX Master 3S de Logitech, une souris iconique remasterisé. Désormais avec clics silencieux et suivi DPI 8K sur toutes les surfaces, pour plus de sensation et de performance qu'avant.

Logitech reprend la même recette qui a fait le succès de la version précédente, tout en améliorant la précision à 8000 dpi (au lieu de 4000) et, surtout, des clics 90% plus silencieux. Le reste est toujours d'actualité avec une ergonomie incroyable et une autonomie de haut vol.

Tout ce que vous devez savoir :

Ce n'est pas une "petite" souris. Elle est très agréable au toucher et sa taille et sa forme la rendent très confortable pour les mains de taille moyenne à grande.

Elle utilise le système Logitech Darkfield Tracking qui fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une précision de 8000 DPI.

Autonomie jusqu'à 70 jours avec une charge complète et trois heures d'utilisation avec une charge rapide d'une minute.

Fonctionne sans fil via Bluetooth ou le récepteur USB Bolt, et oui, vous pouvez la charger tout en l'utilisant via le câble USB-C inclus.

Peut se connecter à 3 appareils différents simultanément et passer de l'un à l'autre en appuyant sur le bouton Easy-Switch.

Personnalisation incroyable via la partie logicielle.

Une fois essayée, on ne peut plus la quitter.



Détails produit de la MX 3S :

Poids : 141g

Dimensions : 51 x 84,3 x 124,9 mm

Compatible avec les systèmes macOS, Windows, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android

Batterie rechargeable Li-Po (500mAh)

Technologie capteurs : Darkfield haute précision

7 boutons (clic droite/gauche, avant/arrière, app-switch, molette mode.shift, clic milieu) molette défilement, molette de pouce, bouton mouvement)

Distance sans fil : 10m

Acheter la souris MX Master 3S

Vous voulez vous faire plaisir ? Au lieu de la payer 129 euros, voici la MX 3S au meilleur prix :

PS : si vous avez un budget plus serré, la MX Master 2S est à seulement 73 euros.

