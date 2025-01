CES 2025 : ESR lance un Geo Digital Pencil compatible avec tous les iPad

Au CES 2025, ESR a surpris tout le monde en présentant le Geo Digital Pencil, une alternative abordable à l'Apple Pencil pour les utilisateurs d'iPad. Ce stylet est doté d'une intégration avec le réseau Localiser, permettant aux utilisateurs de le retrouver s'il est égaré, à l'instar des capacités de l'Apple Pencil Pro. Mieux, il est compatible avec tous les modèles actuels, de l'iPad de base à l'iPad Pro.

Un accessoire attractif

Successeur du Digital Pencil, le nouveau Geo Digital Pencil de nos amis d'ESR peut se fixer magnétiquement sur le côté des iPad à partir du modèle iPad Pro 2018, mais il ne se charge pas via cette méthode. Seul l'iPad de 10e génération ne peut pas le fixer magnétique, mais le stylet est tout à fait utilisable. Disponible en trois couleurs - rose, blanc et noir - il prend en charge la charge rapide USB-C, avec une charge complète prenant seulement 30 minutes, offrant jusqu'à 12 heures d'utilisation.

ESR garantit une expérience fluide et précise avec des fonctionnalités telles que le rejet de la paume, la sensibilité à l'inclinaison et une pointe précise de 1,5 mm idéale pour un travail détaillé. Il y a également un bouton de raccourci en bas pour plus de fonctionnalités, et le niveau de batterie est partagé via Bluetooth pour une surveillance facile. La mouture 2025 du stylet comprend un module Localiser certifié Apple pour le suivi de la localisation en temps réel et dispose d'un haut-parleur intégré pour faciliter sa récupération.



Le crayon numérique d'ESR est actuellement disponible à l'achat sur Amazon pour 29,99 € seulement (pas encore en stock en France), comprenant un câble USB-C et des embouts de rechange, avec l'option de livraison en 2 jours. A titre de comparaison, l'Apple Pencil Pro est vendu 149 €...

