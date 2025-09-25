L'app Pocket Casts affiche des publicités à ses utilisateurs payants

L'application de podcast Pocket Casts traverse une crise de confiance après avoir affiché des publicités à ses utilisateurs historiques, pourtant censés bénéficier d'un accès sans pub à vie. Cette controverse soulève des questions sur la pérennité des achats uniques dans l'écosystème mobile, y compris sur l'App Store d'Apple.

Le bug qui divise utilisateurs et direction

Depuis début septembre, les détenteurs d'un compte "Champion" (anciennement "Lifetime") rapportent l'apparition de bannières publicitaires dans l'interface de Pocket Casts. Ces utilisateurs avaient initialement payé jusqu'à 10 euros pour l'app en 2010, avant que celle-ci adopte un modèle freemium en 2019. Face aux critiques, la société leur avait alors accordé un accès permanent aux fonctionnalités premium.

Matt Mullenweg, PDG d'Automattic (propriétaire de Pocket Casts depuis 2021 et créateur de WordPress), qualifie cette situation de "bug" et promet un correctif. Pourtant, un employé de l'entreprise a déclaré sur le forum officiel que ces publicités étaient intentionnelles pour "soutenir le développement continu de l'app".

Entre promesses et viabilité économique

Cette confusion révèle les tensions inhérentes aux modèles d'achat unique dans un marché dominé par les abonnements récurrents. Apple elle-même encourage les développeurs iOS à privilégier les souscriptions via l'App Store, garantissant des revenus réguliers face aux coûts de maintenance croissants.

Mullenweg reconnaît ne pas croire aux "achats à vie" tout en s'engageant à honorer les anciens accords. Avec seulement quelques milliers d'utilisateurs concernés, Pocket Casts semble préférer préserver sa réputation plutôt que de forcer une migration payante qui pourrait ternir durablement son image dans un secteur concurrentiel où des alternatives gratuites comme Apple Podcasts gagnent du terrain. D'ailleurs, on vous conseille de vous tourner vers la solution d'Apple qui n'affiche aucune publicité à l'interface, ou de vous diriger vers votre service de streaming préféré comme Spotify ou Deezer qui proposent tous deux des podcasts.

