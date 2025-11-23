X vient d’introduire une fonctionnalité qui pourrait faire débat : en visitant n’importe quel profil, on peut désormais voir en un clic le pays d’où le compte est enregistré.

X affiche désormais le pays d’origine des utilisateurs

X, l’ex-Twitter, continue de modifier son fonctionnement pour renforcer la transparence autour des comptes. La plateforme permet maintenant d’afficher le pays dans lequel un utilisateur est enregistré, une information accessible depuis la section “À propos de ce compte”. Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté de mieux lutter contre les faux profils et les manipulations en ligne.

Pour consulter cette donnée, il suffit de se rendre sur le profil d’un utilisateur et de cliquer sur la date de création du compte "A rejoint X en…". Une page dédiée s’ouvre alors, indiquant plusieurs éléments : la date d'inscription, le pays dans lequel le compte a été créé, la date de la première certification et enfin le pays et la plateforme à l'origine du téléchargement de l'application. X veut ainsi donner aux internautes des outils simples pour vérifier l’authenticité d’un compte avant de se fier à ses publications.

Cette mesure répond à une préoccupation croissante : la présence de bots, de comptes anonymes ou encore de profils cherchant à manipuler l’opinion. En affichant ce type de données, X espère rendre plus difficile la dissimulation de l’origine d’un compte et pousser les utilisateurs à se comporter de manière plus transparente.

Cependant, cette nouveauté ne fait pas l’unanimité. Certains spécialistes rappellent que le badge bleu, autrefois signe de fiabilité, était une mesure bien plus efficace. D’autres s’inquiètent des implications pour la vie privée, notamment pour les comptes sensibles ou engagés politiquement, qui pourraient être plus facilement ciblés.

Malgré ces limites, cette nouvelle fonction s’inscrit dans une série de changements visant à rendre la plateforme plus claire et plus sécurisée. Pour X, offrir davantage d’informations sur l’origine des comptes est un moyen supplémentaire d’aider les utilisateurs à mieux évaluer la fiabilité des contenus qu’ils consultent.

