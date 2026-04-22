iPhone 18 Pro : première étape (sur 4) pour révolutionner la caméra

Apple ne compte pas s’arrêter en si bon chemin sur la photo. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, la firme aurait déjà tracé un plan en quatre grandes évolutions pour ses capteurs photo sur les prochaines années, avec une première étape qui arriverait dès l’iPhone 18 Pro cet automne.

Première étape : l’ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro

Comme vous le savez déjà, la grande nouveauté attendue sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max serait l’ouverture variable (variable aperture) sur le capteur principal. Pour la première fois sur un iPhone, l’objectif ne serait plus bloqué à une ouverture fixe (ƒ/1.78 depuis l’iPhone 14 Pro). L’appareil pourrait adapter dynamiquement la quantité de lumière entrant dans le capteur : ouvrir en basse lumière pour capter plus de détails, et fermer en plein jour pour éviter les surexpositions. Cela devrait aussi offrir un meilleur contrôle de la profondeur de champ.



Cette fonctionnalité est confirmée par plusieurs sources fiables, dont Ming-Chi Kuo, et semble bien avancée dans le processus de développement.

Les trois autres évolutions en cours d’étude

Digital Chat Station évoque trois autres améliorations majeures qu’Apple testerait pour les modèles futurs :

Un capteur principal ultra-grand de 1/1.12 pouce (significativement plus grand que l’actuel 1/1.28 pouce de l’iPhone 17 Pro), qui promettrait de gros progrès en basse lumière, en dynamique et en rendu global.

Une stabilisation optique améliorée sur l’ultra grand-angle.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, une évolution très ambitieuse, mais qui ne devrait pas arriver avant 2028 selon le leaker.

Ce plan en quatre phases montre qu’Apple ne se contente plus d’améliorations incrémentales. La marque veut reprendre l’avantage sur la photo mobile face à une concurrence chinoise particulièrement agressive sur les mégapixels et les zooms optiques. L’iPhone 18 Pro marquerait donc le début d’une nouvelle ère pour la caméra Apple, avec l’ouverture variable comme première vraie innovation depuis plusieurs générations.

Notre avis

L’arrivée d’une ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro est une excellente nouvelle. C’est une fonctionnalité que l’on attend depuis longtemps sur iPhone et qui devrait apporter un vrai gain en polyvalence photographique. Les autres évolutions (capteur plus grand et 200 Mpx périscopique) sont encore lointaines, mais montrent qu’Apple travaille sur le long terme pour rester compétitif.

Reste à voir si ces améliorations seront suffisantes pour justifier le passage depuis un iPhone 16 Pro ou 17 Pro. Sachant que ce sera, à priori, la seule vraie nouveauté de l'iPhone 18 Pro.