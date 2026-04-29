iPhone Air en Or Clair : la couleur la plus controversée de l’année ?

L’iPhone Air est sans conteste l’iPhone le plus excitant depuis l’iPhone X : ultra-fin, ultra-léger, un vrai changement dans la gamme, ses petits défauts n'étant, sur la durée, pas du tout rédhibitoires (autonomie, photo). En fait, c'est surtout une de ses couleurs qui fait débat depuis sa sortie : l'Or Clair (ou Light Gold). Entre les visuels marketing d’Apple et la réalité en main, il y a un monde.

Or ou Blanc ?

Sur le site d’Apple, l'Or Clair de l'iPhone (17) Air affiche un dos vanille crémeux avec des bords titanium dorés élégants. Une teinte premium, chaleureuse et raffinée. Mais une fois en main, beaucoup d’acheteurs ont l’impression d’avoir reçu un modèle blanc avec des bordures argentées. Le modèle Or ne révèle son vrai caractère doré que sous un éclairage très précis (soleil direct ou lumière chaude intérieure). Dans la plupart des situations, il passe pour du blanc légèrement chaud ou même une version argent.

Il est beau en or clair !

Cette subtilité extrême nous a fait avoir un débat en interne en septembre dernier, et a récemment fait réagir la communauté Reddit :

Un post très commenté sur r/IphoneAir :

« Dans quel monde est-ce de l'or ? Je comprends que ce soit censé être une couleur claire et subtile, mais là, c'est carrément blanc. » → Lien du thread

: « Dans quel monde est-ce de l'or ? Je comprends que ce soit censé être une couleur claire et subtile, mais là, c'est carrément blanc. » → Lien du thread Un autre utilisateur : « Le bleu est blanc. L'or est blanc. Et le blanc est blanc. Le marketing d'Apple est daltonien. »

: « Le bleu est blanc. L'or est blanc. Et le blanc est blanc. Le marketing d'Apple est daltonien. » De nombreux témoignages comparent le modèle Or au Blanc : les différences sont visibles seulement côte à côte, et encore… sous certaines lumières.

Beaucoup avouent avoir cru à une erreur de livraison au déballage, avant de vérifier l’étiquette sur la boîte.

Pourquoi cette controverse ?

Apple a voulu une teinte très discrète, presque effacée, dans l’esprit de l’iPhone Air : minimaliste, élégant et aérien. Le résultat est magnifique pour ceux qui aiment la subtilité, mais frustrant pour ceux qui attendaient un vrai doré visible comme sur les anciens Pro.



Certains utilisateurs adorent justement ce côté caméléon : un téléphone qui passe pour blanc au quotidien mais qui prend une teinte luxueuse quand la lumière tombe bien. D’autres regrettent et disent qu’ils auraient choisi une autre couleur s’ils avaient vu le rendu réel en magasin.



Malgré les critiques, beaucoup de propriétaires du modèle Or le défendent : ils le trouvent le plus premium et le plus luxueux des coloris de l’iPhone Air. Il reste très photogénique et se marie bien avec la plupart des coques.



Apple a pris un risque avec cette teinte ultra-subtile, vous ne trouvez pas ? En tout cas, l'iPhone Air ne se vend pas si mal que ça, et la promotion actuelle aide avec 260 euros de réduction.