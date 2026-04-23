Apple va brider son iPhone 18 pour réduire les coûts

Selon une nouvelle fuite du leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple envisagerait de rétrograder le futur iPhone 18 sur deux points clés afin de maîtriser ses coûts de production. Si c'est le cas, l'iPhone 17 devrait garder une excellente côte sur le marché de l'occasion.

Des spécifications en recul

Pour la première fois de l'histoire de l'iPhone, le leaker affirme que l’iPhone 18 subira des « baisses de fabrication » qui le rapprocheront dangereusement du modèle low-cost iPhone 18e.



Concrètement, il s'attend à voir les éléments suivants revus à la baisse :

Écran : la qualité d’affichage serait dégradée. ProMotion (120 Hz) et/ou la luminosité maximale (actuellement jusqu’à 3000 nits sur l’iPhone 17) pourraient être sacrifiés.

: la qualité d’affichage serait dégradée. ProMotion (120 Hz) et/ou la luminosité maximale (actuellement jusqu’à 3000 nits sur l’iPhone 17) pourraient être sacrifiés. Puce : la puce A19 (ou son équivalent) verrait probablement son GPU réduit de 5 cœurs à 4 cœurs, comme sur l’iPhone 17e. Apple pourrait même modifier le nom commercial de la puce pour masquer l’ampleur de la rétrogradation.

Fixed Focus Digital insiste : « La baisse de spécifications de l’iPhone 18 standard est désormais confirmée » et provient de sources fiables ayant déjà vu juste sur le maintien de l’encoche sur l’iPhone 17e.

Une stratégie de coût assumée

Plutôt que d’augmenter le prix de vente, Apple aurait choisi de réduire certains composants (écran, puce, mémoire, processus de fabrication) pour maintenir le positionnement tarifaire actuel du modèle standard.



Cette décision s’inscrit dans une nouvelle approche : Apple va scinder son lancement annuel. Les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et l’iPhone Ultra (modèle pliable) devraient être présentés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 arriveraient au printemps 2027.

Si ces rumeurs se confirment, c'est la seconde de suite, la différence entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e risque de se réduire encore davantage. Les principaux arguments de vente du modèle standard (écran 120 Hz, meilleure puce, meilleure caméra avant, etc.) pourraient être atténués, rendant le choix plus compliqué pour les consommateurs.

Notre avis

Cette stratégie de réduction de coûts sur le modèle standard est compréhensible d’un point de vue économique, mais elle risque de brouiller le positionnement de la gamme. L’iPhone 18 pourrait perdre une partie de son attrait « milieu de gamme premium » et se rapprocher dangereusement de l’iPhone 18e. C'est pourquoi nous n'y croyons pas, mais nous pouvons nous tromper.



Si c'est avéré, Apple se rattrapera probablement sur les gammes Pro et Ultra en soignant ses marges. Reste à voir si les consommateurs accepteront ces compromis.