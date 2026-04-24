Le CEO de Perplexity défend l’iPhone : « Il n’est pas du tout menacé par l’IA »

Alors que l’intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs, certains analystes s’interrogent sur l’avenir de l’iPhone. Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, n’est pas de cet avis. Selon lui, l’iPhone n’est pas du tout menacé par l’IA et pourrait même en sortir renforcé.

L’iPhone, un « passeport numérique » qui profite de l’IA

Dans une interview accordée au podcast This Week in AI, Aravind Srinivas explique en ce mois d'avril 2026 :

L’iPhone n’est pas du tout menacé par l’IA. Au contraire, plus l’IA s’améliore, plus l’iPhone devient votre passeport numérique.

Pour le dirigeant, Apple bénéficie d’atouts structurels très difficiles à concurrencer :

Un écosystème complet et verrouillé (écouteurs, montre, Mac, services…)

L’avantage des puces Apple Silicon

Une marque dans laquelle les utilisateurs ont une confiance profonde

Un appareil qui contient des données ultra-personnelles : portefeuille, cartes, passes, dossiers de santé, photos, FaceTime…

Tous ces éléments rendent le changement de smartphone beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît, même face à des produits plus « intelligents » sur le papier.

Apple peut se permettre d’avancer à son rythme

Le patron de Perplexity souligne également que cette position dominante permet à Apple de prendre son temps sur certains projets, notamment la refonte de Siri :

Même si beaucoup critiquent Siri, Apple a la capacité de faire les choses à son rythme, car les gens lui font confiance et sont verrouillés dans son écosystème.

Selon lui, l’iPhone reste central dans la vie des utilisateurs pour des raisons qui dépassent largement l’IA : communication, souvenirs, paiements, santé…

Notre avis

Cette analyse de la part du CEO de Perplexity est intéressante car elle vient d’un acteur majeur de l’IA. Elle confirme ce que nous pensons : l’iPhone n’est pas seulement un téléphone, c’est un hub personnel ultra-protecteur de données et d’expériences. Tant qu’Apple maintiendra cette intégration verticale et cette confiance, il sera très difficile pour un concurrent « pure IA » de le déloger, d'autant plus qu'Apple a l'énorme avantage d'avoir la maitrise totale sur le logiciel et le matériel, chose qu'aucun des géants de l'intelligence artificielle n'a à date.



Cela n’empêche pas Apple de devoir accélérer sur l’IA conversationnelle, mais cela relativise fortement l’idée que l’iPhone pourrait être « tué » par l’IA dans les prochaines années, encore moins avec le futur iPhone Ultra à venir. Voici l'interview complète :

Et vous, pensez-vous que l’iPhone est vraiment à l’abri des disruptions IA ? Ou au contraire, qu’un nouveau type d’appareil va finir par le remplacer ?