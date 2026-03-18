Comet : le navigateur IA de Perplexity est disponible sur iPhone

Après un début de vie réservé aux abonnés premium à 200 euros par mois sur PC l'été dernier, puis un passage sur Android en fin d'année, le navigateur Comet de Perplexity débarque enfin sur iPhone. L'application est disponible gratuitement sur l'App Store depuis ce mercredi 18 mars, avec une semaine de retard sur le calendrier initial prévu le 11 mars.

Un navigateur qui pense à votre place

Comet n'est pas un simple navigateur avec un chatbot collé dessus. L'idée centrale, c'est un assistant dit "agentique" : il peut accomplir des tâches à votre place pendant que vous faites autre chose. Concrètement, vous pouvez lui demander de comparer les prix d'un produit sur plusieurs sites, de résumer les avis clients d'une fiche Amazon, ou encore d'organiser des résultats de recherche sur un sujet précis. L'assistant retient vos habitudes de navigation pour anticiper vos besoins et retrouver facilement vos onglets ouverts.

C'est dans les cas d'usage pratiques que ça devient intéressant : préparer un voyage en compilant des infos depuis plusieurs sources, planifier une semaine chargée sans jongler entre dix applications, ou simplement comprendre rapidement le contenu d'une longue page sans tout lire. La voix est aussi de la partie pour interroger l'assistant sur une page web en cours de consultation. Au final, Perplexity reprend certaines des fonctionnalités d'Arc qui a été précurseur sur mobile mais est abandonné à ce jour.

Sur iOS, Comet intègre l'esthétique Liquid Glass d'Apple, ce qui lui donne un look soigné et cohérent avec l'environnement visuel d'iOS et il peut être défini comme navigateur par défaut.

Ce qu'il faut garder en tête

Quelques limites s'imposent toutefois. Première contrainte évidente : Apple ne laisse pas installer d'extensions tierces dans les navigateurs alternatifs sur iOS, ce qui réduit la personnalisation possible par rapport à la version Mac ou Windows. Pas de version iPad non plus pour l'instant, même si on peut raisonnablement espérer qu'elle arrive prochainement, d'autant que Perplexity propose déjà une app dédiée sur tablette.

Côté confidentialité, Perplexity a été transparent sur un point important : Comet collecte des données de navigation pour alimenter un système de publicité ciblée. La gratuité a donc un prix implicite, celui des données utilisateurs. Un élément à peser selon votre rapport à la vie privée, surtout face à Safari qui reste l'option la mieux intégrée à l'écosystème Apple.

Dans le paysage des navigateurs IA sur mobile, Comet prend une longueur d'avance sur ses concurrents directs. L'intégration de Gemini dans Chrome iOS ne permet pas encore d'actions automatisées en plusieurs étapes, et le mode Copilot de Microsoft Edge reste cantonné au bureau. Perplexity a aussi annoncé récemment "Personal Computer", un agent IA tournant en local sur Mac mini, signe que la société multiplie ses paris sur l'écosystème Apple.

Télécharger l'app gratuite Comet - AI Browser & Assistant