Maquette iPhone 18 Pro Max : des modules photo encore plus gros !

À moins de six mois de leur lancement, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max font de plus en plus parler d’eux. De nouvelles maquettes issues de fuites industrielles suggèrent une évolution notable du design : un bloc photo plus épais et des lentilles davantage proéminentes.



Ces modèles factices, partagés par Vadim Yuryev de la chaîne Max Tech, sont généralement basés sur des informations provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, notamment utilisées par les fabricants d’accessoires. Le Youtuber a également publié des maquettes de l'iPhone Ultra.

Un bloc photo plus épais que sur l’iPhone 17 Pro Max

Selon ces maquettes :

le module caméra serait sensiblement plus épais

le verre noir protégeant les capteurs ressortirait davantage

le « plateau » arrière serait plus prononcé visuellement

En comparaison avec l’iPhone 17 Pro Max :

dimensions globales très proches

légère augmentation de taille (≈ +0,36 mm en hauteur, +0,39 mm en largeur)

épaisseur globale similaire, mais accent sur le bloc photo

👉 En clair : Apple conserverait le design général, tout en accentuant la partie caméra.

iPhone 17 Pro Max à gauche / iPhone 18 Pro Max à droite

Pourquoi un module photo plus massif ?

Ces changements pourraient s’expliquer par plusieurs améliorations attendues :

📸 Ouverture variable sur le capteur principal

L’appareil photo principal pourrait intégrer une ouverture variable, permettant de :

contrôler précisément la lumière

éviter la surexposition

ajuster la profondeur de champ

Un vrai pas en avant pour les amateurs de photographie mobile.

🌙 Téléobjectif amélioré

Le téléobjectif bénéficierait d’une ouverture plus large, améliorant :

les performances en basse lumière

la qualité du zoom

🧠 Nouveau capteur empilé (Samsung)

Apple pourrait aussi adopter un capteur nouvelle génération développé par Samsung :

capteur « stacked » à trois couches

meilleure réactivité

réduction du bruit

plage dynamique étendue

Design vs innovation : un compromis assumé ?

Aucune fuite précédente n’indiquait clairement un module photo plus épais. Cette évolution peut surprendre, surtout à l’heure où l’industrie tend vers des capteurs affleurants.

Apple pourrait donc faire un choix stratégique : privilégier la qualité photo et les performances, quitte à assumer un design plus marqué.

Lancement attendu en septembre

Les iPhone 18 Pro devraient être présentés vers mi-septembre, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple.

Si ces maquettes se confirment, Apple pourrait :

renforcer encore sa position sur la photo mobile

proposer des fonctionnalités proches des appareils professionnels

assumer un design plus fonctionnel que minimaliste

Ce qu’il faut retenir de l'iPhone 18 Pro Max

bloc photo plus épais et plus visible

améliorations majeures en photographie

design global similaire à la génération précédente

orientation claire vers la performance et le contrôle utilisateur

Reste à voir si ces changements seront confirmés lors de l’annonce officielle en septembre - mais une chose est sûre - Apple continue de faire de la photo un pilier central de l’iPhone.