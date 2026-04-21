Apple préparerait un iPhone 18 moins ambitieux

Selon une fuite venue de Chine, Apple envisagerait de réduire les caractéristiques techniques de l’iPhone 18 standard afin de diminuer ses coûts de production. Une stratégie qui pourrait brouiller la distinction avec les modèles d’entrée de gamme et redéfinir l’équilibre de sa future gamme.

L’iPhone 18 standard sacrifié sur l’autel des coûts de fabrication

Un leaker chinois bien connu affirme qu’Apple aurait décidé de revoir à la baisse les spécifications techniques de l’iPhone 18 standard, dans le but de réduire ses coûts de production. Une stratégie qui soulève des questions sur la place que compte occuper ce modèle dans la gamme 2026.



L’information émane de “Fixed Focus Digital”, une source active sur Weibo dont le bilan en matière de fiabilité est établi : c’est notamment elle qui avait correctement anticipé que l’iPhone 17e conserverait un encoche plutôt que d’adopter la Dynamic Island, contrairement à plusieurs rumeurs erronées. Cette fois, le leaker indique que l’iPhone 18 ferait l’objet de “déclassements de fabrication” portant sur plusieurs composants, notamment les puces, la mémoire et certains procédés de fabrication, au point de rapprocher significativement ce modèle de l’iPhone 18e, la version d’entrée de gamme prévue pour le printemps 2027.

La question qui se pose immédiatement est celle de la différenciation. Avec l’iPhone 17, les écarts entre le modèle standard et l’iPhone 17e restaient nets : Dynamic Island, taille d’écran, ProMotion, luminosité, caméra frontale, module ultra grand-angle et autonomie constituaient autant de points de distinction. Si Apple rogne sur ces mêmes éléments pour l’iPhone 18, la frontière entre les deux appareils risque de devenir floue et difficile à justifier auprès des acheteurs.



Cette décision s’inscrit dans un contexte de refonte structurelle du calendrier de lancement. L’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra pliable devraient être présentés à l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 ne sortiraient qu’au printemps 2027. L’iPhone 18 standard arriverait donc en dernier, avec des composants revus en dessous des attentes initiales et plusieurs mois de retard sur les modèles Pro.