Apple préparerait une nouvelle évolution majeure pour la photographie mobile. Après avoir équipé l’iPhone 17 Pro de trois capteurs de 48 mégapixels, la marque chercherait désormais à se distinguer autrement, avec un système d’ouverture variable inédit prévu sur l’iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro : Apple préparerait un appareil photo à ouverture variable

Apple pourrait introduire une avancée majeure dans la photographie mobile avec l’iPhone 18 Pro : un système d’ouverture variable pour son capteur principal. Cette technologie, inspirée des appareils photo reflex, permet d’adapter mécaniquement la quantité de lumière entrant dans l’objectif selon les conditions de prise de vue. L’objectif est simple : offrir davantage de contrôle créatif et améliorer la qualité des photos, quelles que soient les situations.

Concrètement, une ouverture plus large (par exemple f/1.4) capterait plus de lumière pour les scènes sombres, tandis qu’une ouverture plus petite (comme f/2.8 ou f/4) permettrait de mieux gérer les environnements très lumineux et d’obtenir une profondeur de champ accrue. Ce système donnerait aussi plus de liberté à ceux qui veulent jouer sur le flou d’arrière-plan ou la netteté globale d’une image.

Selon le leaker Digital Chat Station, les deux versions de l’iPhone 18 Pro intégreraient cette technologie sur le capteur principal de 48 mégapixels, et potentiellement sur le téléobjectif. Ce ne serait pas une première dans les rumeurs : l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette évolution pour la série 18 Pro dès 2024. Cependant, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée, et il faut donc accueillir ces informations avec prudence. Idem pour le média coréen ETNews en début de mois. La rumeur est donc de plus en plus sérieuse.

D’un point de vue stratégique, cette innovation arrive à un moment clé. L’iPhone 17 Pro dispose maintenant de trois capteurs de 48 mégapixels, un palier technologique impressionnant qui limite désormais les marges de progression. Apple doit donc trouver d’autres leviers pour se distinguer : au-delà du nombre de pixels, l’avenir passe par la qualité optique, la flexibilité et la précision. L’ouverture variable s’inscrirait parfaitement dans cette logique.

Ce type de mécanisme pose toutefois plusieurs défis : miniaturisation des composants, résistance mécanique, calibration logicielle entre les différents capteurs, ou encore impact sur le coût de production. Si Apple parvient à les surmonter, l’iPhone 18 Pro pourrait une fois de plus de renforcer sa position de véritable référence pour la photographie mobile, combinant puissance matérielle et maîtrise logicielle.