Fidélité à l’iPhone au plus haut : 96,4 % des utilisateurs restent chez Apple en 2026

La fidélité des utilisateurs à l’iPhone n’a jamais été aussi forte. Selon une nouvelle étude menée par SellCell auprès de 5 000 Américains, 96,4 % des possesseurs d’iPhone prévoient de rester chez Apple pour leur prochain smartphone. Ce chiffre représente une hausse significative par rapport aux années précédentes (91,9 % en 2021 et 90,5 % en 2019). Il confirme la domination d’Apple sur le segment premium et la force de son écosystème.

Les utilisateurs Android beaucoup moins fidèles

À l’inverse, les utilisateurs Android sont nettement moins loyaux : seulement 86,4 % d’entre eux comptent rester sur Android, tandis que 13,6 % envisagent de passer à un autre système. Cela signifie qu’un utilisateur Android est près de 4 fois plus susceptible de changer de marque qu’un utilisateur iPhone.



Parmi les 3,6 % d’utilisateurs iPhone qui envisagent de passer à Android :

69,7 % choisiraient un Samsung

20,2 % opteraient pour un Google Pixel

Du côté Android, 26,8 % des personnes qui souhaitent changer disent qu’elles passeraient à un iPhone. Le line-up iPhone 17 n'y est certainement pas étranger avec des modèles performants à tous les prix, notamment le modèle standard qui est enfin doté d'un écran 120 Hz.

Pourquoi les utilisateurs restent chez Apple

Les principales raisons invoquées par les fidèles de l’iPhone sont :

60,8 % préfèrent simplement Apple

17,4 % sont fortement investis dans l’écosystème (AirPods, Mac, Apple Watch, iCloud, etc.). La stratégie de Tim Cook et ses amis est donc la bonne, une fois ferré, le client ne décolle plus.

Parmi ceux qui hésitent à rester, la principale critique porte sur le prix jugé trop élevé et le sentiment que d’autres marques offrent un meilleur rapport qualité/prix, ce qui change depuis quelques temps avec des produits moins onéreux et une gamme complète accessible à moins de 2000 euros. Toutefois, 22,5 % estiment que les concurrents proposent une technologie supérieure.



Autre donnée intéressante : 83,8 % des utilisateurs iPhone interrogés possèdent un iPhone depuis plus de 5 ans, contre seulement 33,8 % pour les utilisateurs Android.

Ce que cela signifie

Ces chiffres confirment la solidité exceptionnelle de l’écosystème Apple. Même face à une concurrence Android de plus en plus performante (Samsung, Google, Xiaomi, etc.), la grande majorité des utilisateurs iPhone restent fidèles, souvent par attachement à l’expérience globale plutôt que pour des raisons purement techniques.



Pour Apple, maintenir cette fidélité record sera crucial, surtout avec l’arrivée de l’iPhone Ultra pliable et des évolutions attendues en intelligence artificielle.



Source : Étude SellCell – avril 2026 (5 000 répondants aux États-Unis)