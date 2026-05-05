Des boutons haptiques courbés pour l’iPhone XX des 20 ans

Apple continue de peaufiner le design "révolutionnaire" de son iPhone de l'an prochain, en 2027, prévu pour célébrer les 20 ans de l’iPhone. Selon le leaker chinois Instant Digital, la marque testerait activement un système de boutons haptiques qui remplacerait définitivement les boutons mécaniques traditionnels pour le volume, l'alimentation et le mode Action. Celui de l'appareil photo étant déjà haptique.

Des boutons invisibles pour un design encore plus premium

Ces boutons haptiques seraient parfaitement intégrés aux bords courbés de l’appareil, renforçant l’effet « dalle de verre » continu recherché par Apple avec le design interne Glasswing. Ils offriraient un retour tactile précis tout en conservant une surface totalement lisse et sans aucune découpe visible.



Selon Instant Digital, ces boutons auraient déjà passé avec succès de nombreux tests de fiabilité :

Fonctionnement avec des gants

Utilisation avec des mains mouillées

Compatibilité avec les coques

Résistance aux températures extrêmes

Un point particulièrement impressionnant : les boutons seraient alimentés par un microprocesseur à très faible consommation qui leur permettrait de rester fonctionnels même lorsque l’iPhone est éteint ou que la batterie est complètement déchargée.

Un projet qui ne date pas d'hier

Ce n’est pas la première fois qu’Apple explore cette technologie. Le projet « Bongo » avait déjà envisagé des boutons solid-state sur l’iPhone 15 Pro, puis sur l’iPhone 16 Pro, avant d’être abandonné. Cette fois-ci, l’intégration semble plus aboutie car elle s’inscrit dans une vision globale : combiner des bords d’écran courbés sur les quatre côtés avec une interface Liquid Glass pour créer un iPhone qui ressemble à un unique bloc de verre.



D’autres fonctionnalités souvent évoquées pour cet iPhone anniversaire reviennent également dans la même publication : écran OLED double couche, Face ID sous l’écran, caméra selfie sous l’écran, batterie de 6000 mAh, audio sous l’écran et Ceramic Shield de troisième génération avec un verre auto-réparateur.

Un iPhone qui s’annonce historique

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 2027 pourrait représenter le plus grand saut en termes de design depuis l’iPhone X en 2017. L’objectif affiché reste le même que celui défendu par Jony Ive à l’époque : transformer l’iPhone en une simple et magnifique dalle de verre intelligente.



Les boutons haptiques et les bords d’écran courbés sur les quatre côtés vous font rêver pour l’iPhone du 20e anniversaire, ou vous préférez le design actuel plus classique ?