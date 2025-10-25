À l'occasion des 20 ans de l'iPhone en 2027, Apple pourrait, comme il y a dix ans, faire l'impasse sur une génération de numéro. Ainsi, l'iPhone 19 ne verrait pas le jour, et la marque passerait directement à l'iPhone XX, un successeur audacieux et révolutionnaire de l'iPhone X de 2017.

iPhone XX : et si Apple passait directement de l’iPhone 18 à l’iPhone 20 ?

Et si, pour marquer un nouveau tournant historique, Apple décidait de bousculer sa propre numérotation d'iPhone ? En 2027, cela fera vingt ans que le tout premier iPhone a été dévoilé par Steve Jobs. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, certaines rumeurs évoquent déjà une idée audacieuse : sauter l’iPhone 19 pour passer directement à l’iPhone 20. Un choix fort, évocateur, et parfaitement en phase avec la vision futuriste de la marque.

Ce choix ne serait pas sans rappeler celui de 2017, lorsque la firme avait abandonné l’iPhone 9 pour présenter directement l’iPhone X, marquant les dix ans de l’iPhone avec un design révolutionnaire et la disparition du bouton d’accueil. Dix ans plus tard, l’histoire pourrait bien se répéter — mais à une échelle encore plus ambitieuse.

L’iPhone 20 (ou iPhone XX, comme certains l’imaginent) pourrait incarner la quintessence du design “Liquid Glass”, un concept qui ferait de l’iPhone un objet de verre fluide, presque organique, où les bordures disparaîtraient complètement. L’idée d’un iPhone “bord à bord”, sans aucune rupture visuelle, se transformerait en réalité : un appareil qui ressemblerait davantage à une fine feuille de verre intelligente qu’à un smartphone classique.

Un tel changement de nom serait donc autant symbolique que technologique. Il marquerait la fin d’une ère et l’entrée dans une nouvelle décennie où le design et l’expérience utilisateur atteindraient un nouveau sommet. Après tout, Apple aime les ruptures nettes lorsqu’il s’agit de tourner une page. Et si 2027 était justement celle du grand saut, celui de l’iPhone 20 (XX) ?