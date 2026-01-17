Jon Prosser imagine l’iPhone 18 Pro en vidéo

Comme à son habitude, Jon Prosser nous offre une belle vidéo dans laquelle on découvre un premier aperçu concret de l’iPhone 18 Pro et de ses nouveautés.

Un premier aperçu concret de l'iPhone 18 Pro

Jon Prosser frappe encore ! Le leaker bien connu de la communauté Apple vient de dévoiler sur sa chaîne YouTube FrontPageTech un premier aperçu de ce que pourrait être l’iPhone 18 Pro. Les visuels sont comme toujours très réalistes.

Le changement le plus spectaculaire concernerait l’écran. Fini le Dynamic Island tel qu’on le connaît : Apple opterait pour une simple découpe en forme de point positionnée sur le côté gauche de l’appareil. La technologie Face ID passerait quant à elle sous l’écran, offrant ainsi une surface d’affichage encore plus immersive. Toutefois, le Dynamic Island ne disparaîtrait pas complètement et cohabiterait avec cette nouvelle configuration.



Sous le capot, l’iPhone 18 Pro embarquerait une puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, accompagnée du nouveau modem C2. Cette combinaison promettrait des performances accrues et surtout une efficacité énergétique nettement améliorée, parfaite pour compenser les batteries plus performantes également attendues.



Côté photographie, Apple pourrait franchir un nouveau cap avec l’ajout d’une ouverture variable sur la caméra principale, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux appareils photo professionnels. Le bouton de commande de l’appareil photo serait également revu pour n’intégrer que la détection de pression.



La 5G par satellite ferait son apparition sur les modèles Pro, élargissant considérablement les possibilités de communication dans les zones sans couverture réseau. Les dimensions évolueraient légèrement avec un écran de 6,27 pouces pour le Pro et 6,86 pouces pour le Pro Max, tous deux équipés de dalles LTPO 120 Hz.

Enfin, Apple sortirait des sentiers battus avec trois nouvelles teintes audacieuses : bordeaux, marron et violet. De quoi séduire ceux qui trouvent la palette actuelle trop sage. Rendez-vous en septembre pour confirmer ou infirmer ces rumeurs prometteuses !​​