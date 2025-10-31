Les nouveautés Apple attendues en novembre 2025

Alors que la Toussaint et Halloween nous plongent directement dans le mois de novembre 2025, attendez-vous à de nombreuses nouveautés chez Apple, avec un accent sur l'affinement logiciels, de nouveaux produits et des temps forts en matière de divertissement. Voici un aperçu simplifié de ce qui se profile à l'horizon.

iOS 26.1 et premières bêtas de 26.2

Le rythme logiciel d'Apple ne faiblira pas. Les versions stables d'iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1 sont prévues pour le début du mois en version finale – probablement lundi 3 novembre ou mardi 4 novembre – après la clôture des tests bêta.

Les points forts incluent :

iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS 26.1 : option de personnalisation pour l'interface Liquid Glass, plus des avantages spécifiques à iPadOS comme le retour du multitâche Slide Over et une compatibilité élargie de l'app Apple Vision Pro sur les iPad.

: option de personnalisation pour l'interface Liquid Glass, plus des avantages spécifiques à iPadOS comme le retour du multitâche Slide Over et une compatibilité élargie de l'app Apple Vision Pro sur les iPad. visionOS 26.1 : Galerie Spatiale améliorée avec des contrôles de lecture à l'écran et les durées des vidéos pendant les sessions immersives.

: Galerie Spatiale améliorée avec des contrôles de lecture à l'écran et les durées des vidéos pendant les sessions immersives. watchOS 26.1 et tvOS 26.1 : Principalement des ajustements en coulisses pour la stabilité et la vitesse.

Mais ce n'est pas tout, le cycle bêta continue. Les premières versions pour développeurs d'iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2 devraient arriver dans la première ou la deuxième semaine du mois.

Du côté des produits

Octobre a vu Apple rafraîchir le MacBook Pro 14 pouces, l'iPad Pro et le Vision Pro avec la puce M5 de nouvelle génération. Mais les rumeurs suggèrent d'autres surprises avant la fin de l'année, bien que novembre soit historiquement assez calme. Voici ce qu'on attend :

HomePod mini 2 : Mise à niveau vers une puce S9 ou mieux, intégration avec la Siri améliorée par Apple Intelligence (la refonte de l'année prochaine), puce N1 possible pour Wi-Fi 7, audio plus riche, une puce UWB de nouvelle génération pour des astuces de proximité intelligentes, et des teintes fraîches comme le Rouge.

: Mise à niveau vers une puce S9 ou mieux, intégration avec la Siri améliorée par Apple Intelligence (la refonte de l'année prochaine), puce N1 possible pour Wi-Fi 7, audio plus riche, une puce UWB de nouvelle génération pour des astuces de proximité intelligentes, et des teintes fraîches comme le Rouge. Apple TV 2025 : Un processeur A17 Pro rapide pour les smarts de Siri, puce N1 avec Wi-Fi 7, et des rumeurs persistantes sur une caméra FaceTime intégrée (timing à définir).

: Un processeur A17 Pro rapide pour les smarts de Siri, puce N1 avec Wi-Fi 7, et des rumeurs persistantes sur une caméra FaceTime intégrée (timing à définir). AirTags 2 : Triple la distance de suivi, un haut-parleur plus difficile à trafiquer, et des alertes de batterie faible plus intelligentes.

Les stocks des HomePod mini et Apple TV actuels s'amenuisent dans certains Apple Stores à travers le monde – un signe classique de rafraîchissements imminents.

Dans la foulée

Certains produits étaient également prévus pour novembre, mais risque d'être légèrement décalés, probablement vers le début de l'année 2026 :

MacBook : Un modèle économique équipé d'une puce A18 Pro (ou rêveur A19 Pro).

: Un modèle économique équipé d'une puce A18 Pro (ou rêveur A19 Pro). Studio Display 2 : Puissance A18 Pro, amélioration mini-LED pour des visuels meilleurs.

: Puissance A18 Pro, amélioration mini-LED pour des visuels meilleurs. Pro Display XDR 2 : Revu avec une caméra Center Stage intégrée.

Novembre n'est pas le mois des grandes révélations pour Apple, mais des exceptions existent – comme le lancement du premier MacBook Pro 16 pouces en 2019 ou du HomePod mini original en 2020.



Décembre a vu des joyaux aussi, des Mac Pro aux AirPods Max.



En tout cas, en 2026, on aura rapidement droit à l'iPhone 17e, aux MacBook Air M5, aux MacBook Pro M5 Pro / Max et aux Mac mini M5.

Outils créatifs

Novembre met souvent les pros en lumière avec des avancées logicielles. On attend une mise à jour de Final Cut Pro, mais aussi les version iPad de Compressor, Motion et Pixelmator Pro.

Première de Pluribus

Du côté des divertissements, le thriller de science-fiction de Vince Gilligan (Breaking Bad) Pluribus arrive sur Apple TV+ le 7 novembre avec les épisodes 1 et 2. Des sorties hebdomadaires suivront chaque vendredi jusqu'au 26 décembre – de quoi rester au chaud en cette période de refroidissement.



Bien évidemment, ceci n'est que la feuille de route que nous connaissons ; Apple adore les surprises. La société de Cupertino nous proposera très certainement des évènements sur Apple Music, sur l'App Store et autres services.