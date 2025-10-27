Motion, Compressor et Pixelmator Pro vont arriver sur iPad

Apple pourrait prochainement enrichir son catalogue d'applications professionnelles sur iPad avec quatre nouveaux titres qui transformeraient la tablette en véritable station de travail créative. Selon des identifiants découverts dans l'App Store par Aaron Perris, contributeur de MacRumors, Pixelmator Pro, MainStage, Motion et Compressor pourraient bientôt rejoindre Final Cut Pro et Logic Pro, déjà disponibles sur iPad depuis mai 2023.

Un arsenal d'outils pour les créatifs

Motion et Compressor viendraient compléter l'écosystème Final Cut Pro en apportant respectivement des capacités d'effets visuels et de compression vidéo avancée. MainStage, quant à lui, étendrait Logic Pro vers la scène en permettant aux musiciens de configurer leurs performances live directement depuis la tablette. Cette approche modulaire rappelle la stratégie d'Apple consistant à fragmenter ses outils professionnels en applications spécialisées, offrant aux utilisateurs la flexibilité de n'acquérir que ce dont ils ont réellement besoin.​

Pixelmator Pro, l'atout retouche photo

L'arrivée de Pixelmator Pro sur iPad marquerait l'aboutissement de l'acquisition menée par Apple en novembre dernier. Si une version simplifiée de Pixelmator existe déjà pour iPad, la déclinaison Pro devrait se rapprocher significativement de l'expérience Mac, exploitant la puissance du M5 qui équipe les derniers iPad Pro. Cette montée en gamme interviendrait toutefois tardivement, Apple n'ayant pas synchronisé l'annonce logicielle avec le lancement matériel récent, contrairement à l'année dernière.​

Reste la question du modèle économique. Sur Mac, ces quatre applications s'achètent entre 30 et 50 euros, tandis que Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad requièrent un abonnement mensuel de 4,99 euros. Apple devra clarifier sa position pour ces nouveaux venus, sachant que la date de sortie demeure encore inconnue