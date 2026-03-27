Google lance un outil de migration IA vers Gemini pour quitter ChatGPT, Claude ou Grok

Comme pour un navigateur ou un service de streaming musical, vous pouvez désormais quitter facilement un service d'IA pour rejoindre Gemini. Google simplifie en effet grandement le passage vers Gemini. La société vient de déployer un nouvel outil d’importation de mémoire qui permet aux utilisateurs de transférer facilement leurs données depuis ChatGPT, Claude, Grok, Perplexity ou d’autres applications d’IA.

Une migration de votre historique et contexte IA

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez importer :

Vos souvenirs et préférences

Le contexte personnel (relations, habitudes, informations importantes)

L’historique complet de vos conversations

Gemini pourra ainsi comprendre immédiatement qui vous êtes, ce que vous aimez et les éléments clés que vous aviez déjà partagés avec d’autres IA. Plus besoin de tout réexpliquer depuis le début !

Comment fonctionne l’importation ?

Deux options sont disponibles dans les paramètres de Gemini :

Importation des préférences et mémoire

Gemini vous fournit un prompt prêt à l’emploi. Il suffit de le copier-coller dans ChatGPT, Claude ou une autre IA, qui générera alors un résumé de vos préférences. Vous n’avez plus qu’à coller ce résumé dans Gemini. Importation complète de l’historique

Vous pouvez importer l’intégralité de vos conversations au format ZIP. Une fois importé, Gemini permet de rechercher dans les anciens fils de discussion et de continuer directement sur ces conversations.

Un avantage majeur pour changer d’IA

Cette fonctionnalité arrive à un moment où de nombreux utilisateurs hésitent à changer d’assistant IA par peur de perdre tout leur historique et leur contexte personnel. Google rend ce passage beaucoup plus simple et attractif. L’outil d’importation est en cours de déploiement et devrait être disponible progressivement pour tous les utilisateurs de Gemini dans les prochains jours. L'adresse à connaître est la suivante : https://gemini.google/import-memory/.

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