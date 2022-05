Google I/O : Google Maps sort le grand jeu avec une navigation 3D bluffante

Alexandre Godard

Google Maps n'en a pas fini avec l'innovation. Cette fois-ci, place aux plans 3D extérieurs et intérieurs. De quoi rentrer en totale immersion dans un restaurant pour connaître le décor ainsi que la disposition des tables avant de s'y rendre.

Google Maps : les plans 3D arrivent !

Il n'y a pas qu'Apple qui met en place des Keynote dans le monde de la tech'. En ce mercredi 11 mai 2022, c'était au tour d'un de ses concurrents, Google pour ne pas le nommer, de sortir le grand jeu. Lors de cette Google I/O, nous avons eu le droit à une longue liste de nouveautés, dont l'annonce officielle du Pixel 7, qui sortira seulement dans quelques mois.



Une autre grosse nouveauté est à retrouver du côté de Google Maps, le système de navigation le plus complet au monde. Si Apple a été le premier à lancer des plans 3D dans quelques endroits à travers la planète sur Plans, Google balance du lourd avec une représentation 3D complète de plusieurs villes.

Grâce au mélange de l'intelligence artificielle, des millions d'images stockées en interne et au mode Street View, il sera possible de visiter des villes en 3D avec des informations sur les monuments présents. À noter que la météo et l'heure seront réglables en temps réel. L'expérience est réalisable grâce à la compilation de milliards d'images selon les explications du géant américain.



Encore plus impressionnant, certains points d'intérêt comme les restaurants seront visibles de l'intérieur. Une fois de plus, grâce aux milliards de photos obtenues et bien évidemment avec l'accord des restaurateurs, vous pourrez entrer en immersion dans tel ou tel établissement et voir si cela vous convient. Oui, nous pouvons le dire, Google frappe très fort avec cette fonctionnalité et propose une navigation plus complète que jamais.



Londres, Tokyo, New York, San Francisco et Los Angeles seront les premières villes équipées de ces nouveautés. Espérons que Paris soit dans les plans de Google dans un futur proche. N'hésitez pas à vous rendre sur le communiqué officiel pour découvrir plus d'images et de vidéos. Nous avons trouvé un résumé fait par The Verge :

Ah oui, autre nouveauté, Google Maps va bientôt proposer le chemin le plus économique, respectueux de l'environnement lorsque vous souhaitez vous rendre à un endroit. Il sera de couleur verte sur la carte afin d'être bien visible lors de votre choix d'itinéraire. La France n'est pas concernée pour le moment, décidément...