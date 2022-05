1Password 8 est disponible sur macOS avec un nouveau look

Alban Martin

AgileBits a annoncé aujourd'hui la sortie de 1Password 8 pour Mac avec une interface redessinée et plusieurs nouvelles fonctionnalités. Après plusieurs mois de bêta, le gestionnaire de mots de passe et de données sécurisées passe à la vitesse supérieure sur macOS.

1Password : déjà la 8è version majeure

Le populaire gestionnaire de mots de passe a été remanié pour mieux correspondre au look de macOS Monterey, de la barre latérale et de la barre d'outils unifiée à la typographie en passant par l'iconographie. Le nouveau style s'étend à 1Password pour Safari sur le Mac.



Outre l'esthétisme, 1Password 8 améliore la productivité avec une nouvelle fonction d'accès rapide. Inspiré de l'outil de recherche Spotlight intégré à macOS, Quick Access est un panneau flottant toujours disponible, offrant un accès pratique à toutes vos informations de connexion. Quick Access fonctionne avec les raccourcis clavier et suggère les identifiants les plus pertinents pour l'application active.

Mais surtout, ce qui est vraiment pratique avec cette version 8, c'est la fonction de remplissage automatique qui est désormais prise en charge dans les applications Mac et les invites du système, y compris lorsque macOS demande votre mot de passe administrateur. La fonctionnalité peut être déclenchée avec le raccourci clavier "⌘\" dans des apps comme Teams, Slack et Spotify et fonctionne également avec les codes d'authentification à deux facteurs.

Nous tirons parti des incroyables frameworks d'accessibilité fournis par Apple pour analyser la structure de l'application. Nous utilisons ensuite le même cerveau que celui qui fait fonctionner 1Password dans votre navigateur pour remplir les champs avec précision et en toute sécurité et vous connecter.



Universal Autofill gère tout pour vous, y compris les codes 2FA à usage unique. Il appuie même sur la touche Entrée pour vous.



Côté sécurité, un nouveau tableau de bord fournit une vue d'ensemble de la force globale de votre mot de passe, détecte les mots de passe vulnérables, et plus encore. Voici la nouvelle version en vidéo :



1Password 8 pour Mac est disponible au téléchargement sur le site Web d'AgileBits. Un abonnement est nécessaire, avec une tarification individuelle fixée à 2,99 € par mois pour un accès illimité sur plusieurs plateformes, notamment iOS, macOS, Windows, Android, et autres. Bien évidemment, ceux qui sont dans l'écosystème Apple ont déjà le trousseau iCloud qui permet de faire peu ou prou la même chose, sans surcoût.

