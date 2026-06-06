Chrome bat des records de vitesse sur MacBook Pro M5

Google annonce une double victoire pour Chrome sur les benchmarks navigateurs. Le navigateur a établi de nouveaux records sur Speedometer 3.1 et JetStream 3 lors de tests réalisés sur un MacBook Pro M5 sous macOS 26.0.1.

Des performances impressionnantes

Voici les chiffres partagés par Google sur Mac, trois mois après avoir dit Android était plus rapide qu’iOS pour surfer sur le web :

Speedometer 3.1 → Score de 61 (+5 % par rapport à l’année dernière)

JetStream 3 → Score de 469 (+10 % depuis le début de 2026)

Chrome domine tous les autres navigateurs sur Mac, y compris Safari, et offre ainsi la meilleure expérience web selon ces tests de référence.

Améliorations techniques apportées par Google

Google a optimisé plusieurs aspects du moteur Chromium :

Meilleure gestion du JavaScript (suppression d’étapes inutiles et inlining des opérations asynchrones)

Optimisations pour les workloads WebAssembly

Améliorations du moteur de rendu Blink

Ces changements se traduisent par une navigation réellement plus rapide au quotidien : chargement des pages, applications web complexes, et tâches intensives.

Pourquoi c’est important pour les utilisateurs Mac ?

Sur les puissantes puces Apple Silicon M5, Chrome exploite pleinement le matériel pour offrir des performances supérieures. Cela renforce la concurrence avec Safari, qui était souvent privilégié pour son intégration et son efficacité énergétique.

Les utilisateurs Mac à la recherche de la meilleure vitesse possible sur le web devraient particulièrement apprécier ces progrès. Chrome continue de s’imposer comme l’un des navigateurs les plus performants sur MacBook Pro M5, même si la différence avec Safari est minime sur ce point. La navigateur d’Apple est par ailleurs bien plus en pointe en ce qui concerne la confidentialité.

Avez-vous déjà remarqué la différence de vitesse entre Chrome et Safari sur votre MacBook ?