Reality Composer Pro 3 contient des traces de “The Machinery”, un moteur de jeu

Une découverte surprenante vient d’être faite dans la dernière bêta de Reality Composer Pro 3, l’outil de création de contenus spatiaux pour Apple Vision Pro. Selon des analyses de code effectuées par Nicolás Alvarez et confirmées par MacRumors, la nouvelle version de l’application pour Mac contient de nombreuses références à “The Machinery”, un moteur de jeu très prometteur qui avait disparu du jour au lendemain en 2022.

Qu’est-ce que The Machinery ?

Développé par Our Machinery (fondé par d’anciens développeurs du moteur Bitsquid), The Machinery était un projet ambitieux qui se distinguait par son architecture innovante basée sur une base de données appelée “The Truth”. Ce système permettait une gestion unifiée des assets, des dépendances et de l’état de l’éditeur, avec un focus sur l’itération rapide et la réutilisation de contenus.



Le projet avait séduit de nombreux développeurs techniques pour son approche moderne, avant de s’arrêter brutalement sans explication officielle en 2022.

Des similarités techniques frappantes

Les experts ont identifié dans Reality Composer Pro 3 :

Plus de 40 mentions de “the machinery” ou “our machinery” dans les binaires

Des similarités dans la structure du projet, la gestion des assets et l’architecture de base de données

Des concepts comme les prototypes réutilisables, l’édition en direct et le suivi des dépendances qui rappellent fortement le fonctionnement de The Machinery.

Un lien humain confirmé

Autre élément notable : Tricia Gray, co-fondatrice et ancienne CEO d’Our Machinery, travaille aujourd’hui chez Apple au sein de l’équipe en charge des outils de développement pour le spatial computing (comme indiqué sur son profil LinkedIn).



Que s’est-il passé exactement ? Pour l’instant, on ne sait pas si Apple a :

Acquis la technologie ou la société,

Licencié le moteur,

Ou simplement repris certaines idées et architectures.

Cependant, la présence de ces traces dans le code officiel suggère que des éléments clés de The Machinery ont été intégrés (ou fortement inspirés) dans les outils de création pour Vision Pro. Apple n’a pour l’instant pas commenté ces découvertes.



Cette révélation montre une fois de plus qu’Apple n’hésite pas à s’inspirer (ou à récupérer) des technologies externes prometteuses pour accélérer le développement de son écosystème spatial. Reality Composer Pro 3 pourrait donc bénéficier d’une architecture particulièrement moderne grâce à cet héritage inattendu.



Notez que l'app existe aussi sur iPhone et iPad, mais en version 1.6 actuellement :

Télécharger l'app gratuite Reality Composer