La France et l'Allemagne déconseillent l'usage de l'antivirus russe Kaspersky

L'entreprise russe Kaspersky située à Moscou vie des heures difficiles. En effet, les autorités compétentes françaises et allemandes viennent de suggérer à toutes les personnes qui se servent de leurs services de stopper immédiatement et de passer leur chemin. Le conflit Russie-Ukraine est bien évidemment la cause principale.

Kaspersky n'est plus le bienvenu en France ainsi qu'en Allemagne

L'institution chargée de la cybersécurité en Allemagne vient d'émettre son avis sur l'utilisation de logiciels russes et plus particulièrement celui de Kaspersky. Pour rappel, Kaspersky offre une solution complète (antivirus + VPN) sur iOS, Android et Windows.



Selon l'Office fédéral de la sécurité (BSI), dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est fortement recommandé d'abandonner ce logiciel provenant d'une société basée à Moscou et de se tourner vers un autre service. Une mise en garde à destination des particuliers mais surtout des entreprises et administrations gouvernementales dites "sensibles".

Elle estime que l'utilisation de celui-ci peut être dangereux étant donné qu'un antivirus a besoin d'accéder à toutes les informations stockées sur un ordinateur. Le risque que la Russie passe par Kaspersky pour engager une attaque informatique est probable d'après son analyse.



Du côté de la France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a déjà pris position en ce sens il y a quelques jours. Une mise en garde envers les outils numériques russes validée par l'Allemagne.



Du côté de Kaspersky, on trouve bien évidemment cette prise de parole injuste même s'il faut rappeler que la société a déjà eu des problèmes sur ce sujet avec les autorités américaines par le passé.