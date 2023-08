NASA+, un nouveau service de streaming qui débarque bientôt !

Pour les passionnés des expéditions dans l’espace, la NASA va bientôt sortir son propre service de streaming baptisé « NASA+ ». Vous y trouverez des séries originales, des replays d’émissions et même des contenus en direct. Ce nouveau service de streaming sera disponible sur ordinateur, smartphones, tablettes…

NASA+

La NASA vient d’annoncer une nouvelle surprenante : le lancement prochain de son propre service de streaming, baptisé NASA+. Ce futur service promet de connecter le public à l’espace comme jamais auparavant.



Ce service de streaming gratuit et sans publicité sera lancé pour apporter une nouvelle perspective sur le travail et les missions de la NASA, offrant aux téléspectateurs un accès en temps réel aux expéditions spatiales. Mais ce n’est pas tout, le service promet également des séries vidéo originales, dont certaines ont été spécialement conçues pour cette plateforme.

Les téléspectateurs peuvent attendre avec impatience des titres tels que “NASA Talks”, “Space Out”, “The Color of Space”, “NASA Kids”, “NASA Explorers”, “WEBB Space Telescope”, “First Light”, “NASA En Español”, “Lucy”, “Mars Is Hard”, “NASA Explorers: Osiris Rex” et “Artemis I: Path to the Pad”. Chaque série proposera un contenu unique, éducatif et divertissant, illustrant comment la NASA mène ses explorations de l’inconnu dans l’air et l’espace.



NASA+ sera accessible via une gamme de plateformes de streaming, y compris Apple TV, Fire TV, et Roku. Il sera également disponible via les applications iOS et Android de la NASA, ainsi que sur les PC et Mac. Cela signifie que peu importe où vous êtes, vous pourrez toujours avoir un accès inégalé à l’espace.



