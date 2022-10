Le casque AR/VR d'Apple qui débarque bientôt inquiète Mark Zuckerberg

La marque Meta Quest qui appartient à Mark Zuckerberg connaît un certain épanouissement sur le marché des casques de réalité virtuelle, cela s'explique par une concurrence timide et qui propose des casques bien plus coûteux. Cette situation ne va pas durer, car Apple devrait bientôt débarquer sur ce marché avec un casque mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, une nouvelle qui semble inquiéter Mark Zuckerberg.

Le PDG de Meta s'inquiète de l'avenir de ses casques VR si Apple arrive sur le marché

Comme vous avez pu le voir hier soir sur iPhoneSoft, le groupe Meta a dévoilé son nouveau Meta Quest Pro, un casque performant avec des caractéristiques qui visent le haut de gamme. Mark Zuckerberg a profité de cette exposition médiatique pour exprimer son ressenti sur l'écosystème de réalité virtuelle de Meta comparé à celui de ses concurrents. Sans surprise... Le PDG de Meta a mentionné celui d'Apple qui est réputé pour être fermé !



Pour Mark Zuckerberg, un écosystème se doit d'être ouvert pour être supérieur, cela concerne aussi bien les casques VR que les smartphones ou tablettes. Avoir le meilleur matériel est une bonne chose, mais il n'y a pas que cela qui intéresse les consommateurs au moment de l'achat.

Dans l'interview accordée en exclusivité à The Verge, Zuckerberg explique à quel point Apple "emprisonne" ses utilisateurs dans son écosystème, il affirme que la firme de Cupertino fait tout pour tirer parti de "l'avantage de ce qui est créé", cela se fait sans surprise aux dépens des utilisateurs. On imagine que le PDG de Meta parle de la distribution des applications sur les produits Apple, celle-ci oblige les clients à télécharger sur l'App Store et le géant californien fait bien attention à empêcher tout store concurrent sous prétexte de "sécurité" pour les utilisateurs.



Étant donné qu'Apple a déjà un contrôle total sur l'iPhone qui est utilisé par des milliards de personnes à travers le monde, Zuckerberg assure que la société peut affecter à la fois ses rivaux et ses clients avec le casque de réalité mixte qu'ont révélé les rumeurs.



Selon certaines spéculations, Apple développerait non pas un, mais trois nouveaux casques de réalité virtuelle. L'Apple Reality Pro, un casque de réalité mixte haut de gamme, fera ses débuts en premier et affrontera le Meta Quest Pro. Des capteurs avancés pour la détection des gestes et de l'environnement ainsi que des écrans 8K seront probablement intégrés dans ce futur produit.



Dans le même temps, Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée plus légères et une version plus abordable de son couvre-chef. Cependant, la sortie des Apple Glass ne devrait pas être pour tout de suite.