La dépendance au "made in China" chez Apple inquiète les analystes

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Depuis sa création, Apple a toujours cherché les pays pouvant apporter la main-d'œuvre la moins coûteuse pour l'assemblage de ses produits. Il y a encore quelques années, Apple misait tout sur la Chine à 100%, aujourd'hui la firme de Cupertino externalise sa production vers Taïwan, l'Inde, le Brésil et le Vietnam. Cependant, la fabrication chinoise reste trop présente dans la stratégie d'Apple.

Prioriser le made in China ?

Une décision prise à la base par Tim Cook

Dans un récent rapport de Bloomberg, on remarque que beaucoup d'investisseurs et d'analystes s'interrogent sur la position de Tim Cook quant à la fabrication chinoise qui est omniprésente chez Apple.

Si jusqu'ici la Chine n'avait quasiment pas posé de problème, les actuels changements dans le pays depuis l'apparition de la Covid-19 provoquent des frayeurs, surtout quand le pays est confiné à 70% et que les usines des partenaires d'Apple sont obligées de suspendre la production pendant plusieurs jours consécutifs.



Avant la pandémie, Apple était comparé à Google qui avait choisi une approche différente en ne misant pas tout sur la Chine pour la fabrication de ses produits :

Apple est dans une position très différente aujourd'hui de celle de Google en 2010. Alors que Google avait de grandes ambitions dans le pays, il n'était pas dépendant du marché. Apple l'est beaucoup. Non seulement parce que la Chine est le plus grand marché de smartphones au monde - et aussi important pour Apple que toute l'Europe - mais aussi parce qu'elle est la principale base de fabrication du fabricant d'iPhone. Sans la Chine, elle ne pourrait littéralement pas fabriquer ses produits.

La situation entre aujourd'hui et 2010 n'a rien à voir. En effet, depuis le début de l'apparition de la Covid-19 en Chine, Apple a accéléré son détachement avec ce pays, le géant californien a incité ses partenaires Foxconn, Wistron... à ouvrir de nouvelles usines dans des pays comme l'Inde où Apple reçoit des aides financières de l'État pour contribuer à réduire le taux de chômage parfois très fort dans certains endroits.



Le journaliste Mark Gurman note toutefois que malgré les récents efforts d'Apple, l'entreprise n'arrive pas à arrêter de se concentrer sur la Chine et cela a des conséquences, surtout en ce moment :

Apple Inc. aime à dire que sa chaîne d'approvisionnement est mondiale et qu'elle n'est pas trop dépendante de la Chine. En réalité, Apple dépend énormément de ce pays pour sa fabrication, et cette relation a causé des maux de tête à l'entreprise, aux investisseurs et aux consommateurs pendant la pandémie.



Le véritable goulot d'étranglement de la production est le processus d'assemblage, mieux connu chez Apple et dans le domaine de la fabrication sous le nom de FATP. Cela signifie "assemblage final, test et emballage". La grande majorité des appareils Apple passent par ce processus en Chine. C'est pourquoi votre MacBook Pro, votre iPad ou votre iPhone porte probablement la mention "Assemblé en Chine".

Bien sûr, on pourrait se dire "la stratégie d'Apple n'est peut-être pas mauvaise sur le long terme, comme la pandémie ne va pas durer éternellement", malheureusement cet argument n'est pas vraiment convaincant, car comme l'affirme Gurman, Apple a déjà été confronté à d'autres difficultés de production en Chine avant la Covid-19.