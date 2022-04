Les principaux fournisseurs d'Apple en Chine sont touchés par le confinement du Covid-19

⏰ Il y a 26 min

Julien Russo

Réagir



En Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde, les restrictions liées à la pandémie Covid-19 se font progressivement oublier. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Chine où les habitants de plusieurs grandes villes concernées par un confinement ont l'impression de revenir à la case départ !

Les fournisseurs d'Apple sont touchés par les confinements

Si en France, on considère désormais que 50 000 nouveaux cas par jour sont une situation totalement maîtrisée, dans certains pays comme la Chine, quand on enregistre seulement 20 000 nouveaux cas quotidiens, c'est la panique générale !

Le South China Morning Post révèle que la ville chinoise de Kunshan vient de commencer un nouveau confinement avec des tests plus réguliers pour détecter les cas positifs.



Si cela ne semble pas vraiment nous concerner, il y a tout de même un petit détail gênant, Kunshan est l'une des villes les plus importantes dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Plusieurs partenaires comme Wistron, Luxshare Precision, Pegatron ou encore Foxconn possèdent des usines stratégiques et très productives dans cette ville.

Comme l'affirme le rapport, les autorités locales ont ordonné à Pegatron et Wistron de suspendre immédiatement la production d'appareils pour les fabricants d'électronique grand public. Même si Apple ne concentre pas toutes ces commandes chez Pegatron et Wistron, il y a de fortes chances que la production d'Apple soit tout de même impactée.



À l'heure actuelle, 2.1 millions d'habitants de Kunshan doivent respecter un confinement strict avec une limitation maximale de leur déplacement, ils doivent également réaliser des tests quotidiens. Une seule personne par ménage est autorisée à sortir du domicile pour faire les courses, acheter des produits de premières nécessitées...