Aux États-Unis et au Canada, des Apple Store ferment à cause de la flambée du Covid-19

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Julien Russo

Va-t-on voir un jour le bout du tunnel de cette interminable pandémie ? Visiblement, on en a encore pour de nombreuses années d'adaptation, de masques, de vaccins, de restrictions... Quoi qu'il en soit, Apple fait au mieux pour protéger ses équipes en Apple Store qui sont en contact permanent avec la clientèle. L'entreprise vient de prendre la décision de fermer temporairement plusieurs de ses boutiques.

Les Apple Store commencent à refermer

Quand la Covid-19 a commencé à frapper les États-Unis, Tim Cook et le reste de l'équipe de direction se sont engagés à protéger les effectifs en Apple Store en fermant les boutiques dans les zones où la pandémie devient incontrôlable.

C'est ce que vient de faire le CEO d'Apple en émettant une fermeture d'urgence de trois Apple Store situés aux États-Unis et au Canada, cette décision intervient après une explosion littérale des nouveaux cas de Covid-19.



Les boutiques concernées sont l'Apple Store d'Annapolis, du Maryland, de Brickell à Miami et dans le centre-ville d'Ottawa. Apple a confirmé qu'il n'est plus possible d'assurer la sécurité des employés et des clients face à la situation inquiétante de la vitesse de propagation de la Covid-19.

Apple Store d'Annapolis

Apple a expliqué à Bloomberg :

Nous surveillons régulièrement les conditions et nous ajusterons nos mesures de santé pour soutenir le bien-être des clients et des employés. Nous restons engagés dans une approche globale pour nos équipes qui combine des tests réguliers avec des bilans de santé quotidiens, le port du masque des employés et des clients, le nettoyage en profondeur et les congés de maladie payés.

Pendant cette période de fermeture, les employés des Apple Store ne sont pas suspendus, ils continuent à travailler depuis chez eux et gèrent les remontées et questions des clients directement par téléphone. Cela permet de maintenir l'activité et surtout... le salaire !

Avec cette stratégie, Apple renforce la disponibilité de ses conseillers à son service commercial et technique, ce qui réduit fortement le temps d'attente aux heures de pointe.