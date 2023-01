Apple Plans ajoute les informations sur les parkings aux États-Unis et au Canada

Face à un concurrent de la taille de Google Maps, il n'est pas simple pour Apple Plans de s'imposer dans le secteur des applications de cartographie. Toutefois, Apple n'abandonne pas et continue d'innover avec des fonctionnalités qui facilitent la vie des automobilistes. Découvrez la dernière idée d'Apple Plans !

Une fonctionnalité spéciale stationnement

C'est nouveau et c'est disponible dès maintenant aux États-Unis et au Canada, Apple propose désormais à ses utilisateurs des informations sur les parkings à une adresse précise ou autour de soi. Cela a été rendu possible grâce à un partenariat avec la plateforme SpotHero, un service spécialisé dans les informations liées aux parkings publics et la réservation de places dans les parkings payants.



L'objectif de SpotHero, c'est de permettre aux Américains et Canadiens de trouver facilement et rapidement des parkings pour se stationner en toute simplicité. Les utilisateurs peuvent par exemple réserver une ou plusieurs places au parking de Madison Square Garden, au stade Oracle Park... La force de cette plateforme, ce sont ses partenariats avec différents parkings proches des lieux à fortes fréquentations.

Image by MacRumors

Apple Plans profite de la gigantesque base de données

Suite à l'accord avec SpotHero, Apple profite des données de SpotHero, autrement dit des informations sur plus de 8 000 parkings aux États-Unis et au Canada. Il sera possible pour les utilisateurs de filtrer leurs exigences :

Des places dédiées aux véhicules électriques avec une station de recharge

Une accessibilité aux fauteuils roulants

La tarification du parking

Les horaires d'ouverture

Ainsi que plein d'autres critères...

Pour l'utilisation de cette fonctionnalité, c'est très simple, il faut :

Ouvrir Apple Plans sur un iPhone Rechercher sa destination Appuyer sur le bouton "plus" situé dans la carte des lieux Appuyer sur le bouton "Parking"

Ce qui est magique, c'est que grâce à l'intégration dans Apple Plans, tout se fera directement au sein d'Apple Plans sans avoir besoin de permuter vers l'application SpotHero disponible sur iOS.



Selon le nouveau partenaire d'Apple, cet accord inédit se portera aussi sur Apple Plans de macOS, la firme de Cupertino a donné son feu vert pour proposer la même intégration. Une bonne nouvelle pour organiser son voyage et connaître précisément l'emplacement des parkings à son lieu de destination.



Pour le moment, l’entente ne concerne que les États-Unis et le Canada, il n'est pas à exclure qu'Apple fournisse à l'avenir la même fonctionnalité en Europe. On ne va pas se le cacher... C'est un énorme avantage face à Google Maps qui propose juste d'enregistrer l'emplacement exact sur un parking pour retrouver plus facilement son véhicule une fois de retour.