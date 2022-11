Apple TV+ ajoute des contenus d'autres studios aux États-Unis (une première !)

Pour son service de streaming, Apple a fait le choix de proposer que des contenus originaux. Depuis le début d'Apple TV+, on retrouve donc des séries, films et documentaires qui ont été réalisés par Apple Studios et un partenaire ou produits par une société tierce puis racheter par Apple pour une distribution exclusive sur Apple TV+. Cette politique commence à évoluer aux États-Unis, les abonnés au service de streaming peuvent profiter de plusieurs films qui ne sont pas originaux... Mais qui appartiennent à des sociétés de production tierces et qui sont présents temporairement !

Une nouvelle approche du streaming

Au lancement d'Apple TV+, les critiques ont été nombreuses sur le catalogue qui était presque vide, on retrouvait une dizaine de séries qui ont rapidement été visionnées par les abonnés.

Comparé à Netflix et Prime Video qui possèdent des catalogues avec des milliers de programmes à l'intérieur, c'était un peu la "loose" pour Apple qui n'a pas réussi à convaincre ses clients avec sa stratégie "100% contenus originaux".



Cette image du streaming commence à évoluer aux États-Unis. Pour renforcer son catalogue et attirer de nouveaux abonnés face à une concurrence très agressive, Apple vient de modifier sa stratégie initiale.



En effet, le géant californien a ajouté le mois dernier des contenus qui appartiennent à d'autres studios et qui sont présents pour une durée temporaire sur Apple TV+. En réalité, la firme de Cupertino commence à utiliser exactement la même technique que Netflix et Prime Vidéo qui achètent tous les mois de nouveaux programmes sur une durée prédéfinie à l'avance (quelques mois ou années).

Les abonnés américains peuvent déjà retrouver une vingtaine de films comme Retour à la fac, Semi-Pro, Old School, Silver Linings Playbook... Ce n'est pas beaucoup, mais ça montre qu'Apple a enfin compris que pour augmenter sa part de marché dans le secteur du streaming, il faut investir dans des contenus tiers et pas uniquement sur des créations originales. La qualité, c'est bien, mais la quantité peut aider, surtout pour les abonnés qui sont difficiles au moment de choisir ce qu'ils veulent regarder !



La petite particularité de cette grande "nouveauté" dans la stratégie d'Apple, c'est que les films non originaux qui sont mis à disposition ne sont pas du tout mis en avant sur l'application Apple TV. On aurait pu se dire, Apple va les inclure dans la catégorie "Apple TV+", mais pas du tout... Pour les regarder, il faut se rendre directement sur la fiche du film et appuyer sur "Regarder", c'est à partir de ce moment qu'on sait que l'accès via l'abonnement Apple TV+ est possible. Autrement dit, si on ne suit pas l'actualité Apple, c'est impossible de savoir que 20 nouveaux films sont accessibles gratuitement.



