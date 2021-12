États-Unis : plus de 25 Apple Store fermés à cause de la Covid-19 et du variant Omicron

Il y a 48 min

Actualité Apple

Julien Russo

Réagir



Alors que nous avons dépassé la barre symbolique des 100 000 nouveaux cas par jour en France, les États-Unis basculent eux aussi dans une situation devenue difficilement contrôlable. Malgré la vaccination en masse, le masque et le respect des gestes barrières, Apple n'a plus d'autres choix que de fermer ses boutiques une par une.

Plus de 25 Apple Store sont fermés

Apple s'y était engagé au début de la pandémie, dans tous les lieux où les nouveaux cas de Covid-19 explosent et où la situation sanitaire ne permet plus d'assurer la sécurité des employés et des clients, les Apple Store fermeront.

Après une longue période de répit, la firme de Cupertino reprend activement les fermetures de ses boutiques physiques dans plusieurs États. Par manque de chance, il s'agit pour la plupart de boutiques qui génèrent les plus gros chiffres d'affaires et qui sont essentiellement situées dans les zones à fortes fréquentations.



D'après les informations obtenues par MacRumors, il y a au total 26 Apple Store aux États-Unis qui ont temporairement baissé les rideaux. Voici la liste complète :

Bibliothèque Apple Carnegie à Washington, D.C.

Apple Century City à Los Angeles, CA

Apple Beverly Center à Los Angeles, CA

Apple Walnut Street à Philadelphie, PA

Apple Baybrook à Friendswood, TX

Apple First Colony Mall à Sugar Land, TX

Apple Highland Village à Houston, TX

Apple Memorial City à Houston, TX

Apple Willowbrook Mall à Houston, TX

Apple The Woodlands in The Woodlands, TX

Apple Crocker Park à Westlake, OH

Apple Eton à Woodmere, OH

Apple Summit Mall à Akron, OH

Apple Fair Oaks à Fairfax, VA

Centre-ville d'Apple Potomac à Woodbridge, VA

Apple Cumberland Mall à Atlanta, Géorgie

Apple Lenox Square à Atlanta, Géorgie

Apple Saddle Creek à Germantown, TN

Apple The Gardens Mall à Palm Beach Gardens, Floride

Apple Pheasant Lane à Nashua, NH

Centre-ville d'Apple Towson à Towson, MD

Apple Alderwood à Lynnwood, WA

Apple Bellevue Square à Bellevue, WA

Apple Southcenter à Tukwila, WA

Apple Tacoma Mall à Tacoma, WA

Apple University Village à Seattle, WA

Pendant cette phase de fermeture qui dure en général plusieurs semaines, Apple attend que les conditions s'améliorent et en profite pour faire intervenir des équipes de nettoyages qui ont pour mission de tout désinfecter dans la boutique.



En ce qui concerne les employés, Apple ne privilégie pas le chômage technique. Les salariés qui travaillent dans les Apple Store fermés sont invités à poursuivre leur activité depuis leur domicile. Qu'ils soient du côté commercial ou technique, ils participent activement au flux d'appels que reçoit Apple sur son service client par téléphone.

Les Apple Store fermés restent accessibles pour le retrait des commandes en ligne

Quand Apple ferme ses boutiques, la firme de Cupertino essaie tout de même de faciliter la vie des clients qui ne souhaitent pas de livraison à domicile. Les Américains qui résident proche d'un Apple Store concerné par cette mesure peuvent récupérer une commande en ligne. Ils doivent rester le moins de temps possible à l'intérieur du magasin, c'est pour cela que leur produit est déjà prêt dès leur arrivée.



Apple explique ajuster les mesures en fonction de l'évolution de la situation dans les États. C'est une décision difficile, mais qui était visiblement urgente, d'après Mark Gurman le journaliste de Bloomberg, les fermetures qui ont eu lieu font suite à la détection de plusieurs cas de Covid-19 lors des tests réguliers réalisés sur les employés.