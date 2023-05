Notifications d'exposition au Covid-19 : ça se désactive progressivement aux États-Unis !

En pleine pandémie Covid-19, Apple et Google s'étaient associés pour proposer aux utilisateurs iOS et Android des notifications d'exposition afin que leurs smartphones les préviennent en cas de contact avec une personne atteinte de la Covid-19. Cette API commune entre les deux constructeurs a permis de réduire la propagation du virus, mais elle n'avait jamais été développée pour être accessible à vie.

L'API se désactive progressivement

Depuis iOS 16.4 publié en mars, les autorités sanitaires des différents États aux États-Unis peuvent mettre fin à leur prise en charge des notifications d'exposition au Covid-19 d'iOS. Après une situation chaotique pendant quasiment 2 ans aux États-Unis, les choses commencent à rentrer dans l'ordre avec une gigantesque chute des statistiques liées aux nouveaux cas, des hospitalisations et des décès.



Les utilisateurs américains reçoivent massivement une notification push iOS leur indiquant l'arrêt immédiat du fonctionnement des notifications d'exposition au Covid-19 :

Votre iPhone n'enregistre plus les appareils à proximité et ne sera pas en mesure de vous informer d'éventuelles expositions.

Comme l'explique 9to5mac, cette notification est apparue principalement sur les iPhone dans les États de New York, du Nevada et de Washington. Cette initiative s'explique par les autorités sanitaires des États qui suivent les recommandations du gouvernement de Joe Biden. En effet, la Maison-Blanche a mis fin jeudi à la déclaration d'urgence promulguée par Donald Trump, le 13 mars 2020.



Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nevada a expliqué que les notifications d'exposition au Covid-19 d'iOS ont permis de limiter la propagation du virus et probablement d'éviter d'atteindre des pics records dans les moments les plus compliqués en 2020 et 2021. Depuis hier, les iPhone ne peuvent plus servir à détecter un cas contact au Nevada, le ministère a également assuré qu'aucune information de localisation GPS ou d'identification personnelle n'a été collectée ou stockée.



Que ce soit l'État de New York, du Nevada ou de Washington, chacun évoque l'hypothèse d'avoir recours à l'avenir à la notification d'exposition au Covid-19 d'iOS. Du côté d'Apple, on laisse la liberté d'activer ou de désactiver la fonctionnalité, cela se fera en fonction de la propagation du virus.