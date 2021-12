Covid-19 : les Apple Store en France retrouvent des heures d'ouverture spéciales

Gérer les Apple Store en temps de crise sanitaire, ce n'est pas une partie de plaisir. À cause de la rapide propagation du virus et notamment du variant Omicron, les boutiques d'Apple vont fermer plus tôt en semaine, mais également le week-end. Découvrez les nouvelles heures d'ouverture pour l'Apple Store à côté de chez vous.

Les horaires spéciaux refont leur apparition

Si c'est une bonne nouvelle pour les employés qui pourront terminer leurs journées de travail plus tôt, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les clients qui auront moins de temps.

Dès demain, la firme de Cupertino va remettre en place les horaires spéciaux dans ses boutiques françaises, désormais le soir, elles fermeront toutes à 19h00 maximum, certain Apple Store comme celui des Champs-Élysées empêchera l'accès aux clients à partir de 17h00, le vendredi.



Cette décision intervient après un regain phénoménal de la pandémie Covid-19 en France, depuis plusieurs jours les nouveaux cas explosent à cause du variant Omicron qui est moins dangereux, mais très contagieux. Le géant californien en est conscient, après les fêtes de fin d'année où le risque de contamination est plus élevé, la situation ne risque pas de s'améliorer pour les semaines à venir. Il faut s'attendre à avoir ces horaires pendant une longue durée.

À travers cette décision, Apple souhaite limiter le contact journalier entre les clients et ses équipes, mais aussi d'empêcher l'afflux de clients dans les boutiques en soirée. À partir de 17h-18h (période approximative de la sortie des bureaux), la fréquentation dans les Apple Store est très importante en semaine, c'est pile ce que souhaite éviter Apple.

À quelle heure ferme mon

Apple Store dès demain ?

Apple Store Opéra

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 le week-end

Apple Store Marché Saint-Germain

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 le week-end

Apple Store des Champs-Élysées

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 17h)

- 19h00 le week-end

Apple Store Les Quatre Temps

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 le week-end

Apple Store Rosny 2

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 ou 18h00 le samedi (non précisé)

- Dimanche fermé

Apple Store Vélizy 2

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 18h00 le week-end

Apple Store CAP 3000

- 19h00 en semaine

- 19h00 le week-end

Apple Store Strasbourg

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 ou 18h00 le samedi (non précisé)

- Dimanche fermé

Apple Store Aix-en-Provence

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 18h00 le week-end

Apple Store Marseille

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 19h00 le week-end

Apple Store La Toison d'Or

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- Fermé le week-end

Apple Store Sainte-Catherine

- 19h00 en semaine (sauf le vendredi à 18h)

- 18h00 le week-end

Si de nouvelles modifications viennent s'ajouter, ils seront consultables sur la page dédiée aux Apple Store sur le site d'Apple. Évidemment, le masque reste obligatoire, le nombre de personnes à l'intérieur est limité, la distanciation physique obligatoire et Apple s'engage à désinfecter régulièrement tout au long de la journée.

Ces horaires spéciaux semblent être la première étape avant la fermeture temporaire des Apple Store, aux États-Unis, plus de 25 boutiques (dont celles de New York sont déjà fermées).