Apple demande à ses employés de faire la "dose de rappel" contre le Covid-19

Il y a 29 min (Màj il y a 17 min)

Actualité Apple

Alexandre Godard

Dans un e-mail envoyé en interne à tous les employés, Apple aurait commencé à préciser le protocole sanitaire à suivre dans les mois à venir. Comme dans d'autres entreprises, ce sera schéma vaccinal complet en plus de quelques tests de temps en temps ou alors l'obligation de se faire tester quotidiennement à ses frais avant de se rendre sur le lieu de travail.

Le Covid-19 toujours source de problème en 2022

Aussi fou que cela puisse paraître, nous vivons actuellement dans une époque où certains ne peuvent plus aller travailler s'ils ne sont pas vaccinés contre cette "nouvelle maladie" que l'on appelle Covid-19 et qui nous enquiquine depuis maintenant deux longues années.



Comme d'autres entreprises, Apple a lancé un message d'alerte à tous ses employés à travers le monde pour les prévenir que la troisième dose ou plus communément appelée dose de rappel devra être faite s'ils veulent retourner sur leur lieu de travail. Bien évidemment, celles et ceux qui ne souhaiteraient pas s'y soumettre pourront continuer de venir, à condition de faire des tests très régulièrement.

Les précisions ont été données dans un e-mail interne et relayées par le média The Verge. Apple précise que tout devrait se mettre en place d'ici la fin du mois et qu'un employé éligible à la dose de rappel aura quatre semaines pour se conformer aux règles internes sous peine, comme expliqué plus haut, de devoir faire au minimum un test antigénique par jour à ses frais. Cela peut paraître excessif, mais il faut savoir que le président Biden voulait carrément faire voter l’obligation vaccinale, chose qui a été retoquée par la cour suprême.



Le géant américain précise que même si le "schéma vaccinal" est complet, les employés devront fréquemment se faire tester pour s'assurer qu'il n'y ait pas de clusters qui se créent que ce soit dans les bureaux ou dans les Apple Store accessibles au public.



Pour rappel, suite à certains différents avec ses employés et la venue soudaine du variant Omicron, les dirigeants d'Apple ont repoussé à février/mars 2022 la fin du 100% télétravail.