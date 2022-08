Apple demande aux employés de retourner au bureau 3x par semaine à partir du 5 septembre

Apple a informé les employés de l'entreprise qu'ils doivent retourner au bureau au moins trois jours par semaine à partir lundi 5 septembre. D’après Bloomberg, le constructeur américain demandera aux employés de travailler en personne le mardi, le jeudi et un troisième jour qui variera selon les équipes dans le cadre d'un plan de retour au travail hybride.

Un retour au bureau avant le keynote des iPhone 14

Apple avait initialement prévu d'exiger des employés qu'ils retournent au bureau en septembre 2021, puis trois jours par semaine en mai, mais ce calendrier a été retardé en raison d'un pic de cas de COVID-19. Au cours des derniers mois, les employés d'Apple ont travaillé au bureau deux jours par semaine, mais l'entreprise vise désormais un retour complet à moyen terme.

Les employés devaient initialement travailler le lundi, le mardi et le jeudi, mais selon Bloomberg, Apple a ajouté un peu de souplesse dans sa décision. Tous les employés devront être présents au bureau le mardi et le jeudi, mais le troisième jour sera fixé par les chefs d'équipe et variera d'une équipe à l'autre. Les autres jours, la plupart des employés pourront travailler à domicile. Il convient de noter que le lundi 5 septembre est un jour férié aux États-Unis. Les employés devront donc travailler le mardi, le jeudi et un autre jour cette semaine-là.



De nombreuses entreprises technologiques ont mis en place des politiques permanentes de travail à distance pour leurs employés en raison de la pandémie de COVID-19, mais Apple ne l'a pas fait. Tout au long de la crise mondiale, Apple a clairement indiqué que les employés devraient revenir au bureau afin de collaborer de manière physique avec leurs collègues. D’ailleurs, Tim Cook, PDG d'Apple, s’était adressé aux employés en juin 2021 :



Pour tout ce que nous avons pu accomplir alors que beaucoup d'entre nous ont été séparés, la vérité est qu'il a manqué quelque chose d'essentiel au cours de cette dernière année : les uns les autres. La visioconférence a réduit la distance entre nous, c'est certain, mais il y a des choses qu'elle ne peut tout simplement pas reproduire.



Depuis le début de la pandémie, les nouveautés ont été plus compliquées à sortir pour Apple. Outre des interactions moins faciles, la société a également du adapter son culte du secret au télétravail.



En tout cas, ce retour au bureau se fera juste avant le keynote des iPhone 14, prévu pour le 13 septembre d’après nos informations.