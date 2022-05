Nouveau report pour le retour obligatoire de 3 jours par semaine à l'Apple Park

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Depuis que les salariés de l'Apple Park ont goûté au travail depuis leur domicile, beaucoup n'arrivent plus à se faire à l'idée de reprendre une routine quotidienne rythmée par les trajets aller/retour accompagnés des embouteillages. Heureusement pour eux, Apple se dit ne pas être encore prêt à faire revenir les salariés 3 jours par semaine.

Une augmentation des cas Covid-19 fait changer d'avis Apple

Dans une période de pandémie comme nous vivons en ce moment, une entreprise de moins de 500 salariés n'aura pas de difficulté à faire revenir ses équipes 3 jours par semaine. Cependant, quand il s'agit d'un site qui peut rassembler 12 000 personnes qui travaillent ensemble et partagent le déjeuner du midi à la cafétéria, le risque est plus important.



Pour une énième fois, Apple suspend sa mesure qui consistait à faire reprendre en présentiel ses employés 3 jours par semaine. Le géant californien avait fait les choses de manières progressives en faisant revenir ses salariés une fois par semaine, puis deux fois à compter du 2 mai. L'entreprise semble bloquer à l'idée de passer à 3 jours par semaine, les conditions sanitaires ne seraient pas réunies à l'heure actuelle pour atteindre ce nouveau cap.



Évidemment, cette nouvelle fait le bonheur des salariés qui avaient récemment exprimé leur déception et leur mécontentement dans une lettre ouverte envoyée à la direction d'Apple. Ils reprochaient à Tim Cook de ne pas être écouté et de ne pas prendre au sérieux le télétravail qui était devenu quelque chose d'important pour beaucoup de personnes travaillant à l'Apple Park.

La Californie fait face à une croissance de nouveaux cas d'infection à la Covid-19, alors que les chiffres avaient réussi à passer sous la barre des 2000 par jour en début du mois, selon les chiffres du New York Times, on est repassé à une moyenne de 7000 nouveaux cas par jour en moyenne.



Pour le moment, Apple décide donc de maintenir le rythme de 2 jours par semaine, l'entreprise modifiera cette règle dès que les statistiques de nouveaux cas en Californie auront diminué. Il y a de fortes chances que cela ne dure pas longtemps, car les beaux jours reviennent, ce qui n'est pas propice à de nouvelles vagues de Covid.



Il y a 2 semaines, un drone avait survolé l'Apple Park, on pouvait observer des dizaines d'employés à l'extérieur du bâtiment et en train de faire la queue pour récupérer leur café à la cafétéria. On apprenait également que les employés avaient créé le site appletogether.org pour exprimer leur souhait que la direction d'Apple écoute leur revendication à propos des bienfaits du télétravail et de l'aspect révolutionnaire que cela avait eu dans leur vie professionnelle et personnelle.