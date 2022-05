Elon Musk se moque du report du retour au bureau chez Apple

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Un nouveau tweet d'Elon Musk se moque d'Apple suite à l'annonce par la société d'un nouveau report de la mise en place des trois jours sur site dans le cadre de la fin du télétravail total. Et, encore une fois, celui qui est en train de racheter Twitter, n'y a pas été avec le dos de la cuillère.

Un retour à l'Apple Park repoussé maintes fois

La plupart des employés d'Apple devaient initialement retourner au bureau en septembre 2021, après plus d'un an de travail à distance en raison de la pandémie. L'approche hybride prévoyait le retour des ingénieurs au bureau au moins trois jours par semaine.



Cette bascule a été reportée à plusieurs reprises, avant qu'Apple n'impose finalement une politique de deux jours par semaine à partir du mois dernier, avec un passage à trois jours à partir du 23 mai.



Cependant, une semaine à peine avant l'entrée en vigueur de cette politique, Apple a annoncé un nouveau report - le sixième.

Apple met une nouvelle fois en pause son retour aux plans en personne en raison d'une augmentation des cas de COVID-19. L'entreprise avait initialement déclaré que les employés seraient tenus de travailler en personne trois jours par semaine à partir de la semaine prochaine, le 23 mai, mais elle reporte maintenant cette exigence.



La société n'a pas non plus fixé de nouvelle date pour l'entrée en vigueur de cette obligation. Les employés sont cependant toujours censés travailler deux jours par semaine en personne.

Elon Musk se moque d'Apple

Lorsque Bloomberg a tweeté la nouvelle du retard, Elon Musk a répondu par un mème qui dit :

Mettez des vêtements de sport, regardez la télévision.



Une réponse étrange alors que de nombreuses études ont prouvé que, pour beaucoup, le travail à distance stimule la productivité et réduit l'épuisement professionnel.

Lorsque les employés ont accès à des options flexibles, des équipes réparties et/ou la possibilité de travailler à domicile, l'épuisement au travail diminue de plus d'un quart (26 %).



Globalement, par rapport à ceux qui n'ont pas accès au télétravail, l'accès au télétravail augmente le bien-être, la productivité, l'innovation et l'inclusion des employés. Il augmente l'innovation de 63 %, l'engagement au travail de 75 %, l'engagement organisationnel de 68 %, et 93 % des employés sont plus susceptibles de déclarer se sentir inclus.

Les employés de Twitter inquiet de leur futur patron

Fortune note que les employés de Twitter ont exprimé des inquiétudes quant à l'attitude de Musk concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en général, et le travail à domicile en particulier.



Musk a fait l'éloge de la culture du travail en Chine, félicitant les travailleurs chinois de "brûler l'huile de minuit" et notant qu'"ils ne quittent même pas l'usine... alors qu'en Amérique, les gens essaient carrément d'éviter d'aller travailler". Bien sûr, il faut prendre cela au second degré, les employés du fantasque patron de Tesla et SpaceX ne semblant pas plus maltraités qu'ailleurs.



Reste à savoir si un accord sera trouvé pour le rachat du réseau social à l'oiseau bleu...