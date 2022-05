L'Apple Park reprend vie avec le retour des employés (photos exclusives d'un drone)

Après plus d'un an et demi de télétravail intensif, les employés sont progressivement de retour à l'Apple Park. Le géant californien a adopté deux phases, la première qui consiste à revenir un jour par semaine jusqu'au 23 mai, puis 3 jours par semaine à partir de cette date. Comme en témoignent des photos inédites prises par un drone qui a survolé l'Apple Park, on retrouve quelques salariés à l'extérieur des bureaux.

L'Apple Park est magnifique de jour comme de nuit

Depuis avril 2017, Apple est désormais domicilié à l'Apple Park (aussi appelé Apple Campus 2), cet incroyable bâtiment en forme d'OVNI imaginé par Steve Jobs possède une superficie de 260 000 m2 et peut accueillir jusqu'à 12 000 employés.

David Sexton un lecteur de 9to5mac a partagé quelques photos exclusives de l'Apple Park prise avec un drone en plein jour et tard le soir, on remarque sur ces photos la circulation de quelques employés qui sont revenus dans les bureaux depuis plusieurs semaines.



Sur l'une des photos prises de nuit, on peut même apercevoir des terrains de basket qui ont leur propre éclairage pour que les salariés puissent jouer après leur journée de travail.

Sexton a pris des photos de l'Apple Park sous différents angles, on observe par exemple une petite file d'attente à la cafétéria.

Le retour au bureau reste contesté chez les employés Apple

Quand on goûte au travail à la maison, il est difficile de revenir travailler dans les locaux. Se lever plus tôt le matin, se presser pour ne pas arriver en retard à cause des embouteillages sur le trajet, refaire le voyage du retour le soir pour rentrer chez soi... Les inconvénients sont nombreux et il est vrai qu'on perd un gigantesque confort de vie.



Des centaines d'employés de l'Apple Park ont formé un groupe qu'ils appellent "Apple Together", une lettre ouverte a été envoyée à Tim Cook, celle-ci met en avant l'incohérence de ne pas pouvoir travailler chez soi dans une entreprise qui promut ses produits comme étant la meilleure solution pour le télétravail :

Nous disons à tous nos clients à quel point nos produits sont excellents pour le travail à distance, mais nous-mêmes, ne pouvons pas les utiliser pour travailler à distance ? Comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos clients prennent cela au sérieux ? Comment pouvons-nous comprendre quels problèmes de travail à distance doivent être résolus dans nos produits, si nous ne le vivons pas ? Comment pouvons-nous nous attendre à convaincre les meilleures personnes de venir travailler avec nous, si nous rejetons quelqu'un qui a besoin d'un peu de flexibilité ?

Pour le moment, Tim Cook et le reste de l'équipe de direct continue sur le même chemin : un retour progressif dans les locaux avec un passage à la fin du mois de 1 à 3 jours en présentiel.

Retrouvez l'intégralité de la lettre sur appletogether.com.