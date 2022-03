Les employés de Google de retour au bureau le 4 avril mais quid de ceux d'Apple ?

La décision est prise du côté de Google, les employés actuellement en télétravail devront revenir au bureau sous un format hybride à partir du lundi 4 avril. Une décision qui va dans le bon sens maintenant que la crise sanitaire n'est plus à son plus haut niveau. Manque plus que la prise de parole d'Apple qui ne veut pas reproduire la même erreur qu'en novembre dernier.

Terminé le télétravail à temps plein chez Google

Voilà plus de deux ans que le monde dans son intégralité a été chamboulé par la pandémie mondiale et les décisions gouvernementales qui ont suivi. Du côté des géants américains de la technologie, on a mis en place le télétravail à durée indéterminée pour tous les employés.



Une entreprise comme Google ne s'est pas pressée sur le sujet mais maintenant que nous sommes en mars 2022 et que la situation semble s'être grandement améliorée, il est temps de rappeler tout le monde. Comme rapporté par CNBC, Google a prévenu ses salariés que le retour en entreprise débutera le lundi 4 avril, soit dans un mois tout pile. Une décision qui concerne les États-Unis dans sa globalité.



Avec la baisse massive du nombre d'infections, le comté de Santa Clara en Californie dans lequel Google et Apple sont situés a également levé les restrictions sanitaires, notamment en supprimant le mandat qui obligeait de porter le masque à l'intérieur. Un retour à la "vie normale" paraît réalisable.

Du côté d'Apple, il n'y a pour le moment rien à signaler même si l'on se doute que cela ne devrait pas tarder. Pour rappel, la pomme avait annoncé en novembre dernier que le retour dans les bureaux serait prévu pour le mois de février 2022. Manque de chance, Omicron est passé par là et a fait échouer le plan.



De plus, n'oublions pas les retours négatifs des employés lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Pour beaucoup, les conditions de télétravail étaient bien meilleures et le travail réalisé n'était pas moins productif. Face à cette petite polémique, Apple avait répondu de manière compréhensive.



Premièrement, les employés seront prévenus un mois à l'avance comme ceux de Google aujourd'hui. Deuxièmement, ce sera un retour "hybride". Chaque personne aura le droit à deux jours de télétravail par semaine. Troisièmement, il se pourrait qu'Apple permette à tout le monde de travailler jusqu'à un mois par an à domicile, l'objectif étant d'améliorer la vie personnelle de chacun.



Les propos tenus par Tim Cook en juin dernier nous font comprendre qu'un retour à la normale est vital à ses yeux. S'il reconnaît que le télétravail par visioconférence est extrêmement pratique, cela ne remplace pas complètement le physique. Néanmoins, le côté hybride qui n'existait pas auparavant devrait pour sa part perdurer, et ce, pour le plus grand bonheur des salariés concernés.