Une employée d’Apple virée pour avoir fait un TikTok dans son bureau

Une américaine travaillant pour Apple a vu son contrat de travail se terminer à la suite d'une vidéo publiée sur son compte TikTok. Une vidéo dans laquelle on l'aperçoit dans son bureau, ce qui est interdit par la société.

Bonne mauvaise idée !

Histoire insolite autour d'une ex-employée d'Apple. Comme nous l'apprend cette femme qui s'est confiée auprès de The Verge, elle a récemment été licenciée par Apple après avoir publié une vidéo en direct de son bureau sur son compte TikTok.



Nylah Boone, la personne en question, raconte que son contrat n'a pas été renouvelé par le géant américain et que c'est cette vidéo qui en est la conséquence. En effet, Apple interdit formellement de filmer l'intérieur des locaux à ses employés.



Il y a deux raisons à cela, la première étant sur le plan de la sécurité et la deuxième concernant une potentielle fuite d'un produit qui n'est pas encore sur le marché. Une interdiction logique, surtout dans une société aussi connue à travers le monde ou les moindres faits et gestes sont scrutés chaque seconde.

Initialement, la vidéo partait d'un bon sentiment. Intitulée "journée dans la vie d'une fille noire travaillant dans la technologie", elle avait pour objectif de motiver les autres femmes de couleur à se lancer dans ce domaine et à ne pas baisser les bras face aux difficultés.



Une vision bien évidemment partagée par la pomme, mais une façon de faire qui ne colle malheureusement pas aux règles mises en place. Une triste fin même si l'histoire pourra servir de leçon aux suivants qui tenteraient la même expérience.