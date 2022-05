Elle se fait voler 40 000 $ après avoir perdu son Apple Watch à Disney World

Alexandre Godard

Cette femme ne retournera probablement jamais à Disney World. Après la perte de son Apple Watch Hermès lors d'un tour de manège, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait extorquer pas moins de 40 000 $ sur son compte bancaire. Une journée cauchemardesque…

Une histoire rocambolesque

Une journée féérique qui se transforme en cauchemar ! Alors qu'elle passait une agréable journée à Disney World, une femme a perdu son Apple Watch durant un tour de manège. Une fois descendue de celui-ci, elle s'est empressée de prévenir le personnel mais manque de chance, après de longues minutes de recherche, elle était introuvable. À noter que l'Apple Watch était une édition Hermès à plus de 1500€.



Une première étape qui avait de quoi ruiner la journée même si elle était encore loin d'être terminée. Comme rapporté par WDW News Today, la personne concernée a déposé une plainte le même jour pour une fraude à la carte de crédit. Une fraude spectaculaire d'un montant de 40 000 $ selon la victime.

D'après sa déclaration, la perte de son Apple Watch à Disney World et le vol de plusieurs dizaines de milliers de dollars sur son compte bancaire sont liés, même si en principe, cela semble peu probable. Comme vous le savez, la montre connectée d'Apple est bien sécurisée et se verrouille automatiquement lorsqu'elle est retirée du poignet… à moins d’avoir supprimé le code de verrouillage. Mais dans ce cas, Apple Pay est normalement désactivé.



Déverrouiller une Apple Watch inconnue et réussir à se servir de la carte bancaire présente à l'intérieur est loin d'être à la portée de n'importe qui. Sans parler du montant très élevé qu'il est difficile de dépenser avec la montre. En principe, la banque bloque la transaction dans l'attente d'une confirmation supplémentaire. L'affaire n'est pour le moment pas résolue mais ce qui est sûr, c'est que cette personne a surement vécu la pire journée de sa vie et que le retour à Disney World n'est pas pour tout de suite.