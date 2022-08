Les employés d'Apple ne digèrent toujours pas le retour au bureau après 2 ans de télétravail

Après deux années particulières, Apple veut revenir au système classique, à savoir le travail au bureau et non à la maison. Une décision qui fait grincer des dents un certain nombre de salariés qui n'ont pas hésité à créer une pétition qu'ils tentent de faire signer à un maximum de personnes.

Ambiance tendue

Une histoire sans fin... Lors de l'arrivée de la pandémie mondiale de covid-19 au mois de mars 2020, Apple a pris l'initiative de mettre tous ses salariés présents dans les bureaux de Cupertino en télétravail.



Une mise à l'écart qui a duré plus de deux ans et qui était encore en vigueur au mois de mars 2022. Alors qu'un premier retour était prévu pour avril de cette année, le "coup de gueule" de nombreux salariés avait repoussé l'échéance.



Si un retour à 100% en présentiel était évoqué, Apple avait finalement décidé de couper la poire en deux. Au lieu de cinq jours par semaine au bureau, il n'en faudrait plus que trois pour ne pas être hors des clous.



Dès le mois de septembre, les salariés devront obligatoirement être sur place le mardi, le jeudi et un troisième jour qui tournera chaque semaine. Une décision qui n'est guère plus appréciée qu'en début d'année comme nous le révèle le Financial Times.

D'après leur nouveau rapport, un nombre important de salariés serait fortement contre cette idée, à tel point qu'une pétition se serait mise en place et ferait le tour du personnel pour être signée et approuvée par le plus de monde possible.



À l'intérieur de cette pétition, on retrouve un paragraphe sur l'encouragement et non l'obligation. Selon les auteurs, le télétravail n'empêchait en rien le bon fonctionnement de l'entreprise et il ne serait pas très intelligent d'obliger tout le monde à revenir, surtout celles et ceux qui apprécient grandement ce système.



Bien évidemment, avec ou sans cette pétition, les plans ne changeront pas et le retour sera inévitable. Néanmoins, on note la ténacité des employés d'Apple lorsqu'ils ne sont pas en accord avec une grosse décision de leur dirigeant.