La rumeur d'un téléviseur Apple fait son retour

Une impression de déjà-vu ? C'est normal, les rumeurs sur une télévision estampillée Apple ont été nombreuses entre 2009 et 2013. Si le projet d'iTv porté secrètement par Steve Jobs avant sa mort n'a jamais vu le jour, il pourrait finalement se concrétiser près de quinze ans plus tard. Tim Cook pourrait revenir sur sa décision de 2010.

Finalement oui pour une télévision Apple ?

Pour mémoire, l'idée de Steve Jobs, qu'il avait confiée à son biographe Walter Isaacson, était d'imaginer un appareil doté de "l’interface utilisateur la plus simple possible". Mais son successeur n'en voyait pas l'intérêt à l'époque.

Dans sa dernière lettre dominicale "Power On", Mark Gurman assure qu'Apple "évalue" l’idée de concevoir un téléviseur sous sa marque. Sans rentrer dans les détails techniques ou technologiques, le journaliste américain suggère que ce projet pourrait s’inscrire dans une stratégie plus large, incluant des appareils domotiques intelligents comme le hub mural récemment évoqué. Le succès de ce dernier pourrait encourager Apple à développer d’autres produits pour la maison connectée, dont un téléviseur.

Autant calmer tout de suite les plus excités d'entre nous, le projet en est encore à ses balbutiements. Autrement dit, ne vous attendez pas à une TV Apple avant quelques années, d'autant que le marché des téléviseurs connectés est très concurrentiel, avec des marges faibles. Jusqu'à présent, la présence d'Apple dans cet univers se limite à un boîtier noir, l'Apple TV 4K, dont le prix ne cesse de diminuer.

Quoiqu'il en soit, si Apple devait lancer une télévision, elle miserait probablement sur une intégration poussée avec son écosystème, notamment avec l'iPhone, l'iPad, le Mac, le Vision Pro et le HomePod. De grandes marques comme LG et Samsung proposent déjà des fonctions "Apple" telles qu’AirPlay, HomeKit et un accès à Apple TV+, mais elles ne peuvent pas aller plus loin.



N'oublions pas qu'Apple vend déjà des moniteurs haut de gamme comme le Display XDR, qui pourrait constituer la base du design du futur téléviseur.