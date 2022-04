Covid-19 : Apple négocie avec le gouvernement chinois pour rouvrir les usines

Les grandes villes en Chine font face à une nouvelle vague de la pandémie Covid-19, une partie du pays est actuellement confiné, ce qui provoque un arrêt total de certaines usines des partenaires d'Apple. Le géant californien serait en ce moment en négociation avec le gouvernement pour rouvrir les principales usines qui sont au cœur de l'assemblage des produits Apple.

Vers une reprise progressive ?

Nous le savons, Apple dépend énormément de la Chine pour la production de ses produits les plus populaires comme l'iPhone, les Mac, l'iPad ou encore l'Apple Watch. Malheureusement, quand le pays tombe dans un confinement, c'est plus de 50% de l'assemblage qui s'écroule également, ce qui peut provoquer des ruptures de stock un peu partout dans le monde.

Évidemment, Apple possède des partenaires de fabrication qui sont présents à Taïwan ou en Inde, mais la plus grosse quantité reste en Chine.



Selon les récentes déclarations de Ming-Chi Kuo publié sur son compte Twitter, Apple discuterait en ce moment avec le gouvernement de Xi Jinping pour rouvrir les usines de production des fournisseurs qui ont reçu l'ordre de stopper l'activité à cause du confinement.



L'objectif principal d'Apple, c'est une reprise du fonctionnement des usines dans les meilleurs délais (dans l'idéal, la firme de Cupertino vise la semaine prochaine), car plus le temps passe et plus les stocks des produits Apple s'épuisent. Le géant californien a sans doute une avance sur la production, mais celle-ci n'est pas éternelle !

Sur Twitter, Ming-Chi Kuo montre les efforts d'Apple dans cette mission très compliquée, mais c'est loin d'être gagné pour convaincre un gouvernement déterminé à éradiquer la propagation de la Covid-19 dans la totalité du pays !

J'ai entendu dire qu'Apple faisait de son mieux pour négocier avec le gouvernement chinois dans le but de rouvrir les lignes de production des fournisseurs qui ont été fermées en raison des blocages COVID, à partir de la semaine prochaine au plus tôt. Je ne suis pas sûr qu'Apple y parvienne, mais cela peut expliquer pourquoi la chaîne d'approvisionnement d'Apple n'a pas connu d'importantes réductions de commandes après les blocages de COVID. En outre, la négociation agressive pour la reprise du travail représente également la plupart des produits Apple qui ont une forte demande maintenant.

Pour le moment, nous ne sommes pas à un stade "catastrophique" sur la disponibilité des produits Apple, le seul point critique qu'on pourrait pointer du doigt, ce sont les délais d'expédition pour les MacBook Pro. Que ça soit en France ou dans le reste du monde, les délais ne sont plus du tout maîtrisés, ce qui commence à vraiment effrayer les investisseurs et analystes qui suivent la situation de près.